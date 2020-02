Bernardo Plaza se marcha del Xerez DFC para entrenar al Real Jaén, del Grupo IX

Bernardo Plaza, segundo entrenador del Xerez DFC, cambia de aires. El técnico extremeño ha llegado a un acuerdo con la entidad azulina para rescindir su contrato y convertirse en nuevo preparador del Real Jaén, equipo del Grupo IX de Tercera que lucha por el ascenso a Segunda B.

El club azulino ha confirmado a través de un comunicado la salida de Plaza, que se marcha "muy agradecido a la entidad y confío plenamente en que pueda conseguir los objetivos marcados a final de temporada".

El preparador extremeño llegó a la entidad azulina el pasado verano para convertirse en segundo de García Tébar y dirigió dos encuentros al primer equipo tras la dimisión del manchego. A sus órdenes, los xerecistas derrotaron por 0-1 al Córdoba B y empataron en Chapín a uno ante el Betis Deportivo con Uribe en el palco.

El Xerez DFC, en su nota, agrade al técnico "su profesionalidad, implicación y esfuerzo durante los meses que ha pertenecido a nuestra entidad y le deseamos los mayores éxitos deportivos y personales en sus futuros proyectos".

Seguro "El equipo va a pelear por el campeonato, ya ha pasado la peor racha con las lesiones, y ojalá logre el ascenso"

Plaza ha asegurado a los medios oficiales del club xerecista que "me marcho triste porque he estado sensacional con todo el mundo, la ciudad, equipo y todo lo que rodea a este club. En la vida hay que tomar decisiones, he recibido un par de ofertas para salir y me he decantado por una de ellas para buscar otros horizontes".

El preparador se marcha "agradecido a todos pero, especialmente a Andrés García Tébar, que fue la persona que me trajo aquí y que me ha permitido pertenecer a un club extraordinario, con un personal extraordinario, con jugadores de otra categoría y con un cuerpo técnico profesional e involucrado. Además, la ciudad es espectacular para vivir, el trato es sensacional, al gente es amable, el factor humano es excelente y se lo digo a todos mis amigos. Me ha costado mucho tomar esta decisión".

El ya nuevo técnico del Jaén también tiene claro que "el equipo ya ha pasado la mala racha de la temporada con las múltiples lesiones, las incorporaciones son buenas y no sólo se va a clasificar para la fase de ascenso, es que va a luchar por el campeonato. Ojalá suba a una categoría superior, que es lo que merece. Lo que se vive aquí se vive en muy pocos sitios de España".