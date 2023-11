Beto, "muy feliz" por su primer gol con el Xerez DFC, pero "tocado" por el empate

Beto Plaza se estrenó como goleador del Xerez DFC. Suyo fue el único tanto de los azulinos este sábado en el choque contra el Córdoba B en el Pedro Garrido, gol que finalmente supuso un punto para los de David Sánchez, ya que pocos minutos después Mario Peregrina hacía el empate en un lanzamiento que desvió Ángel Rueda.

Los xerecistas afrontaban el partido tras la dura derrota en Espiel y necesitaban prolongar su racha como locales para engancharse al tres de cabeza antes del derbi del próximo fin de semana contra el Xerez CD en Chapín. Los de David Sánchez, como en tantas otras ocasiones, fueron de más a menos, tras una primera media hora muy buena perdieron gas y al final el resultado fue justo porque ambos porteros fueron los mejores de sus equipos.

El lateral derecho madrileño resumía así el partido tras el punto obtenido en el Pedro Garrido: "Nos vamos con una sensación un poco amarga, teníamos el partido ahí, pero un gol de mala suerte nos ha quitado dos puntos, pero el trabajo del equipo ha sido enorme".

En efecto, los jugadores mejoraron en actitud y compromiso con respecto a la derrota contra el Espeleño: "Lo hemos dado todo, el equipo se ha dejado todo en el campo, la actitud ha sido fenomenal", el empate es "un jarro de agua fría" por cómo llegó, pero "no hay excusas, hay que seguir trabajando, los resultados llegarán solos", explicaba el defensa madrileño.

La tónica de este primer tramo liguero es que el Xerez DFC necesita hacer muchas cosas bien para anotar un gol y, en cambio, los recibe con suma facilidad. Contra el Córdoba B de nuevo dio esa sensación. Beto explica que "así es el futbol, cuando no estás en una dinámica buena estos detalles marcan".

Con respecto a su estreno como goleador, sensaciones encontradas: "Muy feliz y contento por meter mi primer gol con esta camiseta, pero con este resultado un poco tocado también. La pone Beny, no sé si la toca alguien de nuestro equipo o de ellos y veo que me cae a la izquierda y reacciono lo más rápido posible, que vaya entre los tres palos y ha entrado, gol bonito o feo, pero gol igual", explicaba.

A la afición, le pide que "siga creyendo, que los resultados van a venir" y el próximo domingo, derbi contra el Xerez CD, con una dinámica diametralmente opuesta, aunque "en estos partidos no hay dinámicas, va a ser un partido muy bonito, es la primera vez que lo voy a vivir y ya me han contado un poquito".

Por último, mandó un mensaje de ánimo a Marcelo, al que sustituyó al filo del descanso tras caer lesionado. "Es una pena, como nuestro capitán lo siento mucho, él me apoya y me ayuda, me da consejos y lo siento mucho por él, espero que se recupere lo más rápido posible".