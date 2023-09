Nuevo empate de un cuadro azulino sin mordiente (0-0)

Se resiste el primer triunfo de la temporada. Nuevo empate sin goles del Xerez DFC. El cuadro azulino se tuvo que conformar con otra igualada a cero, en esta oportunidad en su primer desplazamiento de la campaña ante el Bollullos en el Eloy Ávila. La escuadra de David Sánchez realizó un partido aceptable a nivel defensivo, presión e intensidad y obligó al rival a no sentirse cómodo casi nunca sobre el terreno de juego, pequeño, de césped artificial y en mal estado, pero volvió a mostrarse sin mordiente arriba, y también fue otra vez de más a menos. Al equipo le cuesta un mundo generar ocasiones y mucho más materializarlas y sin ver portería es complicado que saque adelante sus encuentros. Cheikh no tuvo su tarde y Edu Oriol fue el jugador que más lo intentó. Los bollulleros mandaron un balón a la escuadra y en el segundo acto pisaron más área.

David Sánchez, finalmente, apenas retocó el once respecto al que empató a cero el domingo en Chapín frente al Salerm Puente Genil. En la portería ya había anunciado que se iba a decantar por Llamas por la fractura de nariz que sufrió Matías Ramos y sólo introdujo una variante más. Se quedó en el banquillo de inicio Antonio Moreno y entró en la medular Álvaro Martínez, una vez cumplido su partido de sanción pendiente del pasado curso.

El Xerez DFC desde el primer momento, pese a las reducidas dimensiones del terreno de juego, entró al partido con sus señas de identidad y nunca renunció a jugar el balón, aunque le resultaba tremendamente complicado en espacios reducidos. Carri y Edu Oriol tomaron los galones y pronto comenzaron a destacar, aunque ninguno de los dos equipos lograban generar oportunidades de peligro claro.

Primeras oportunidades

La primera opción fue para los de David Sánchez al filo del cuarto de hora. Una escapa de Pepe Rincón por la banda derecha la remató Edu Oriol y la acción terminó en saque de esquina. Eran los mejores minutos de un cuadro azulino que se mostraba superior, pero le volvía a falta resolución, ante un rival que se empleaba con contundencia y que se mostraba incómodo.

El crono avanzaba lento. Edu Oriol en el 25' lo volvió a intentar, en esta oportunidad con un lanzamiento que se estrelló en el cuerpo de un contrario y en el 29', otro tiro del catalán desde la frontal del área se le escapó fuera por poco. Los xerecistas iban claramente a más y, poco a poco, se adaptaban al terreno de juego. Poco antes del descanso, el Bollullos se dejó ver en ataque casi por primera vez. Álex Rico no estuvo acertado a la hora de resolver tras dos recortes. Buen primer tiempo de una escuadra azulina entregada y seria, pero otra vez sin mordiente.

Balón a la escuadra

La segunda parte arrancó con un Bollullos que metió una marcha más y en el primer minuto, Lucas mandó a la escuadra un trallazo ante el que nada hubiera podido hacer Llamas. Los azulinos realizaron un cambio en el descanso. Se quedó en la caseta Edu Oriol y entró Antonio Moreno.

Esa opción del cuadro condal frenó un tanto el ímpetu de los azulinos, a los que les costaba sacar el balón y tocar ante un rival que aumentó su intensidad y dio un pequeño paso al frente para hacer daño al Xerez DFC. Parejo y Carri lo tenían complicado y Cheikh era un islote en punta.

Al técnico azulino no le gustaba el cariz que estaba tomando el partido y apostó por un doble cambio. Carri y Cheikh se dejaron sus puestos a Ilias y Friaza. El sevillano buscaba mordiente y frescura arriba. Y los cambios y el empuje de la afición dieron sus frutos porque el bloque xerecista espabiló y generó hasta tres ocasiones claras. La más clara fue de Pepe Rincón. Fue un espejismo, los azulinos seguían negados arriba.

El peligro no llegaba y el Bollullos, que también movió ficha, jugaba al límite e intentaba sacar partido a sus llegadas, cada vez más asiduas y con criterio. Álex Rico mandó alto un balón por centímetros y luego Oca se tuvo que emplear a fondo para despejar un buen centro a saque de esquina.

El árbitro descontó cinco minutos y ya ni unos ni otros querían arriesgar para no perder el botín que tenían asegurado. El Xerez DFC volvió a mostrar buenas sensaciones y a darlo todo, pero le falta presencia en ataque y cerró una jornada más sin marcar. Ahora, los azulinos tendrán que afinar la puntería para hacer daño al Sevilla C, su próximo rival en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros