"A pesar del punto en un campo difícil, me voy muy descontento"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, terminó el partido en Bollullos enfadado pese al empate y fue sincero. Criticó el juego de su equipo en la segunda mitad y lamentó no haber aprovechado algunas de las ocasiones que generaron en el tramo inicial del partido para decantarlo a su favor.

El preparador xerecista subrayó que "me voy muy descontento. Nuestros primeros cuarenta minutos fueron muy aceptables. En un campo en el que podían pasar muchas cosas, ellos no tuvieron casi ninguna oportunidad y nosotros tuvimos situaciones para marcar, pero no las convertimos. Luego, a falta de cinco minutos para el descanso, tuvimos un par de pérdidas y un par de errores con los que les permitimos que se fuesen arriba. Con eso nos entraron dudas".

Luego, bajo su punto de vista, "el partido fue malo en la segunda parte, de ida y vuelta y jugamos a lo que ellos querían. Habíamos hablado que no podíamos entrar en su lectura de partido y lo hicimos. Insisto, estoy muy descontento. Con los cambios intentamos variar un poco la dinámica y no lo logramos. En el segundo tiempo no fuimos nosotros ni plasmamos sobre el campo lo que habíamos trabajado. Entendemos que es un campo difícil y que en el fútbol muchas veces pasan estas cosas, pero no me voy satisfecho a pesar del punto".

"Me preocupa no marcar porque las ocasiones hay que meterlas, pero aquí lo que no me gustó fue la forma de llegar arriba"

David Sánchez, además, no cree que el problema estuviese en la adaptación al campo: "No creo que haya sido eso porque en los primeros cuarenta minutos ellos casi no pasaron del centro del campo, teníamos el partido muy muy controlado, estábamos llegando por dentro y por fuera y con situaciones de gol. Insisto en lo que he comentado, un par de pérdidas justo antes del descanso nos provocaron marcharnos con dudas y en la segunda parte ya nos quemaba el balón e hicimos las cosas muy mal. Nos pudo el corazón, con llegadas muy rápidas y sin hacer lo trabajado. Estuvimos mal, nos igualamos a ellos y si queremos ser diferentes en esta categoría, tenemos que hacer mucho más".

Edu Oriol fue de los más destacados en el primer tiempo, pero se quedó en la caseta en el segundo porque "primero, tenía una tarjeta y luego porque pensábamos que nos hacía falta un extremo como Moreno para meter a Carri por dentro para que participara más. Buscábamos mejorar con los cambios pero no logramos en esta ocasión".

El equipo no ha marcado aún y "está claro que me preocupa porque las ocasiones hay que meterlas, aunque aún llevamos sólo dos encuentros de liga. En este partido, de todos modos, no creo que haya sido cuestión de no meterlas, aunque de haber marcado al principio, todo hubiese cambiado. Aquí, no me gustó la forma de llegar arriba. Los errores nos provocaron dudas que hicieron que el partido se igualase demasiado".