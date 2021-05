Bruno Herrero pide calma para conseguir el ascenso

Bruno Herrero, centrocampista del Xerez DFC, fue el autor del gol del empate del cuadro azulino ante el San Roque de Lepe (1-1) en Chapín, es uno de los jugadores más veteranos del equipo, tiene experiencia en ascensos, no quiere lanzar las campanas al vuelo y pide calma para lograr el objetivo.

Ante el cuadro lepero tenían la oportunidad de subir en casa, pero no pudo ser y ahora la historia se repite en Puente Genil. El jerezano asegura que "con el empate dimos un pasito más, seguimos dependiendo de nosotros. Hay que rebajar un poco la euforia y es algo en lo que está haciendo mucho hincapié el míster. Estamos en días que parecen de celebración y hasta que esto no se consiga, nosotros tenemos que estar al margen, tener la cabeza fría y salir a muerte en todos los partidos para que no se culmine todo.

El partido ante el conjunto aurinegro era histórico y "lo afrontábamos con muchas ganas de ganar para poder culminarlo todo y celebrar el ascenso con la afición en casa. De todos modos, estamos súper contentos por cómo se dio el partido. Se nos puso todo un poco cuesta arriba y la actitud y la forma de acabar la segunda parte nos ha reforzado. No conseguimos la victoria que nos hubiese dado el ascenso, pero nos vamos muy contentos con el resultado y por cómo se consiguió".

"El míster en el descanso nos echó una bronquita buena, en la primera parte salimos adormilados"

El Xerez DFC fue uno en la primera parte y otro distinto en la segunda después de pasar por vestuarios. En el descanso, Pérez Herrera "nos echó una bronquita buena, salimos en el primer tiempo un poco adormilados, no teníamos las cosas claras y cada uno quería hacer las cosas por su cuenta. No fuimos el típico equipo solidario que hemos sido esta temporada con todos a una, muy juntos. En eso José hizo hincapié en el descanso y el mensaje del míster caló y lo supimos interpretar luego muy bien. Supimos plasmar en el campo lo que nos transmitió".

Una vez superado el brote de Covid, la plantilla acumula muchos partidos en pocos días y Bruno no oculta que "el cansancio ya puede empezar a pasar factura, pero todo es muy relativo. Ellos llevaban un tiempo sin jugar y a lo mejor estaban más frescos, pero no se sabe si es mejor. Hay veces que te viene bien tener partidos cercanos porque estás compitiendo y hay otras veces en las que el físico pesa y te deja un poco atrás. Creo que ha sido un poco más mental porque en la segunda mitad estábamos todos más rápidos que en la primera. El cansancio muchas veces es psicológico".

El jerezano anotó el gol del empate y lo celebró como la oportunidad merecía: "Como ya he comentado, salimos tras el descanso con las cosas muy claras, había que meter balones a la olla para intentar sacar remates y jugadas de peligro. Antes del gol ya estábamos ahí inténtalo bastante y a mí me llegó un caramelito de Fran, que es una jugada muy típica nuestra. Fran me la puso muy bien y lo único que tuve que hacer es poner la frente nada más. Sentí una gran alegría porque el equipo lo merecía".