Goleada, fiesta y baño de autoestima en el Carlos Marchena (0-4)

El Xerez DFC explota y comienza a mostrar su mejor versión. El combinado azulino ha firmado un excelente y práctico partido en el Carlos Marchena ante el Cabecense y se ha impuesto por un contundente 0-4. Este triunfo le permite encadenar cuatro jornadas sin perder, sumar su segundo triunfo consecutivo a domicilio y sumar 19 puntos, que le acercan a la zona noble de la clasificación. Ocupa la séptima plaza.

El delantero Teté, que precisamente será baja este miércoles ante el Cartaya al estar convocado por la Andaluza para disputar la Copa de las Regiones UEFA en Pozoblanco, se convirtió en el gran protagonista del encuentro. Destapó el tarro de las esencias, mostró su mejor versión y fue el autor de tres de los cuatro goles de su equipo. Le puso su firma al primero, en la primera mitad, el segundo y el cuarto y el tercero lo hizo Beto.

Hugo por Galafate

David Sánchez, tras la buena actuación de sus jugadores en la primera mitad ante el Ceuta B, apostó por el mismo once, con un único cambio. Hugo Carrillo, tras cumplir el partido de sanción que le cayó por su expulsión en el derbi ante el Xerez CD, regresó al centro de la defensa junto a Oca en lugar de Galafate. Con Matías Ramos como portero, el lateral diestro fue Beto Plaza y el izquierdo, Beny. La medular fue para Rafa Parejo y Álvaro Martínez, la línea de tres para Pepe Rincón, Carri e Ilias y en punta, Teté.

El Xerez DFC no quería sorpresas en un campo en el que no era fácil jugar por sus reducidas dimensiones y entró concentrado y dispuesto a hacerse con el control del juego. Le costó de salida, pero no tardó en tomar las riendas ante un cuadro rival que no encontraba la forma de superar la presión de los azulinos y que no podía montar contras con las que hacer daño.

Primeros acercamientos y 0-1

Los acercamientos comenzaron a llegar. El equipo azulino avisó a los ocho minutos con una jugada de Ilias que Teté no remató de milagro, superado el cuarto de hora Oca y Beto tuvieron el gol cerca pero sacó la pelota la defensa y en el 25 un disparo de Hugo Carrillo lo detuvo sin problemas Casas.

Al filo de la media hora la más clara, un jugadón de Ilias no la aprovecharon ni Teté ni Pepe Rincón y en el 32', el cántaro acabó rompiéndose de tanto ir a la fuente. Teté remató de cabeza de forma impecable un centro desde la derecha de Pepe Rincón. 0-1 y todo a favor, que era el objetivo.

Tras el tanto xerecista, el choque se endureció y se volvió mucho más intenso. Las chispas saltaban en cada balón dividido y en el 40', en una jugada que acabó con amarilla para Soria la mecha explotó. Jugadores y banquillos dentro del campo y hasta aficionados en la grada se enzarzaron. El partido estuvo parado más de tres minutos, pero la sangre no llegó al río y la primera parte concluyó con justa ventaja para los xerecistas, que habían propuesto más.

Teté se destapa

El Xerez DFC regresó al verde con una marcha más. El revés ante el Ceuta B le sirvió para aprender la lección y no tardó en ampliar su ventaja. Un Teté inspiradísimo y realizando un gran derroche de facultades puso el 0-2 en el minuto 51.

La segunda diana acabó de dar la tranquilidad que el combinado azulino necesitaba para jugar a placer. Y no tardó en darse un nuevo homenaje. En esta oportunidad, Beto Plaza, de tiro cruzado y en un mano a mano ante Casas, hizo el 0-3 en el 69' pese a que el portero le intentó tapar el ángulo. Los de David Sánchez eran los dueños del encuentro y no daban opciones a un rival totalmente desdibujado y desquiciado, incapaz de toser a un rival tremendamente superior.

La guinda al pastel la puso el hombre de la tarde, el atacante sevillano Teté, que anotó el 0-4 en el 79' otra vez después de un buen servicio de Pepe Rincón. Se consumaba el resultado más amplio de lo que va de temporada y servía para que los xerecistas encadenaran cuatro jornadas sin perder y su segundo triunfo seguido fuera de casa. La efectividad por una vez cayó del lado azulino.

El Xerez DFC volvía al escenario en el que logró su mayor gesta remontando un 3-1 adverso a falta de quince minutos para el final en la última jornada de la 20/21 y terminó ascendiendo a Segunda B y una vez más el campo fue talismán. Ahora, ya espera al Cartaya el miércoles en Chapín en una cita en la que debe presentar ya sus credenciales.