Un nuevo reto para el Xerez DFC en el Carlos Marchena

Otro reto para el Xerez DFC en el Carlos Marchena. El cuadro de David Sánchez, que encadena por primera vez tres jornadas sin perder, se enfrenta a un nuevo desafío este sábado (18:00) ante el Cabecense, sumar dos victorias consecutivas a domicilio, algo que tampoco han logrado como locales. Los azulinos se adjudicaron el derbi ante el Xerez CD en Chapín por 1-2, pero la pasada jornada no pudieron pasar del empate ante el Ceuta B (1-1) y ahora no pueden fallar ante un rival que ocupa puestos de descenso y que sólo atesora once puntos, aunque diez de ellos los conquistó en su feudo.

El partido, que se adelanta para tener un día más de descanso de cara a la jornada de este miércoles día 6, no se presenta fácil para los xerecistas más por el escenario del choque, un terreno de juego de reducidas dimensiones y de césped artificial, que por un conjunto sevillano que no termina de despegar y que sólo ha conquistado un punto de los últimos doce que ha puesto en juego.

El enfrentamiento ante el filial caballa dejó sensaciones encontradas en los azulinos, que fueron capaces de lo mejor en una sensacional primera mitad, aunque no convirtieron una vez más las oportunidades, y de lo peor en la segunda, en la que se vieron obligados a dar un paso atrás y ahora aspiran a resarcirse.

El entrenador xerecista cuenta con la baja de última hora de Fabian Burdenski, enfermo, y ha incluido en la lista a Marcelo, que ya ha dejado atrás sus problemas musculares, aunque no saldrá de inicio. Por contra, se ha quedado fuera también Javi Díez, el centrocampista que acaba de firmar procedente del Toledo. El futbolista ha entrenado este viernes junto a sus compañeros, pero no podrá jugar por problemas con la tramitación de su ficha. Igualmente, repiten los canteranos Galafate, Chaves y Mati Laínez junto al habitual Pepe Rincón. La convocatoria la integran veinte jugadores, en la que también está ya Hugo tras cumplir su sanción, por lo que el técnico tendrá que hacer dos descartes.

El regreso de Hugo

En cuanto al once, lo normal es que no varíe mucho de los que viene presentando e las últimas jornadas, aunque puede haber alguna variante por las condiciones del terreno de juego. Tras cumplir su castigo, lo normal es que Hugo regrese al centro de la zaga junto a Oca y en la medular y en ataque, tendrá que decidir si apuesta por Rincón, Teté, Ilias y Carri o prescinde de uno de ellos para decantarse por Cheikh.

El Carlos Marchena es un escenario de gratos recuerdos para los azulinos, que en la temporada 20/21 ganaron un partido (3-4) que perdían 3-1 a falta de quince minutos en la última jornada de liga y ese triunfo fue la primera piedra para el posterior ascenso en Puente Genil. En su anterior visita a ese campo, también en Tercera, los azulinos firmaron tablas (1-1) con una diana de Javi Tamayo.

Manu, baja por sanción

Mientras, el cuadro de Juan Carlos Menudo cuenta con la baja por sanción del defensa Manu, que ha sido castigado por acumulación de amarillas, y busca también romper la dinámica negativa para salir del descenso. De todos modos, en las últimas jornadas ha mejorado sus prestaciones como local, ya que desde que perdió con el Sevilla C, ha derrotado al Cartaya, al Utrera y empató con el Salerm Puente Genil.