David Cabello, técnico del Poli El Ejido: "El Xerez se juega la vida"

David Cabello, técnico del Polideportivo El Ejido, rival este domingo del Xerez DFC, ha afirmado que los azulinos "se juegan la vida" en el encuentro que van a disputar ambos equipos a partir de las 18:00 horas en el Municipal Santo Domingo de la localidad almeriense. El que fuese delantero del Xerez Club Deportivo a finales de la década de los 90 ha apuntado que los dos equipos afrontan el encuentro muy necesitados de puntos: "Es un enfrentamiento directo entre dos equipos de la zona baja y veremos el desarrollo del partido. Nosotros tenemos que resarcirnos de la derrota del pasado sábado que fue dura y dar un paso adelante, más si cabe en casa ante nuestra afición".

El míster del conjunto almeriense cree que el partido será difícil ante un rival que ha calificado de "ordenado, muy aguerrido, con las ideas muy claras, muy bien trabajado defensivamente, que nos lo va a poner muy complicado y será difícil de batir. Tienen talento arriba y jugadores con capacidad para decidir un partido en cualquier momento".

Se prevé un partido táctico en el que las vigilancias serán extremas y por eso el técnico ha pedido a sus jugadores "evitar cometer errores", máxime tras la dura derrota del pasado fin de semana en casa de un Sevilla Atlético que está reaccionando en las últimas semanas: "No estoy contento con el juego del equipo en Sevilla, estoy jodido porque el partido no lo afrontamos como deberíamos. Nuestra imagen tiene que ser otra totalmente diferente a la que ofrecimos. Amenazamos muy poco cuando somos un equipo de generar muchas ocasiones y no fue así. No nos podemos permitir el lujo de cometer errores que nos condenen", finalizó.