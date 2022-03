El Cádiz rechaza la petición del Xerez DFC y no le manda más entradas

El Cádiz CF no ha aceptado la petición del Xerez DFC y no enviará más entradas para sus aficionados. La entidad amarilla mandó este martes 250 localidades para los seguidores xerecistas y todos los que se quedaron sin localidades no podrán acudir a la cita este domingo en El Rosal (12:00).

El club azulino había pedido al amarillo al menos cien más dada la alta demanda y tras haber agotado las 250 en una hora y media, pero no va a ser posible. Los aficionados xerecistas irán ubicados en la grada habilitada detrás de una de las porterías de la Ciudad Deportiva y el aforo no es muy alto.

Por otro lado, el Xerez DFC ha fijado su próximo encuentro en Chapín, el correspondiente a la jornada 28ª, ante el Coria el domingo 3 de abril a las seis de la tarde.