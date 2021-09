Camacho, guardameta del Xerez DFC, hace "borrón y cuenta nueva"

José Manuel Camacho vuelve el domingo al Príncipe Felipe. El meta azulino llegó al Xerez DFC procedente del Cacereño hace ya cinco campañas después de quedarse a un paso de lograr el ascenso a Segunda B, pero sí se convirtió en aquella campaña 16/17 en el portero menos goleado de España en categoría nacional con 16 goles recibidos en la fase regular de la Liga.

Los extremeños fueron campeones de su grupo de Tercera, pero cayeron en la fase de ascenso, primero perdieron con el Fabril y luego con el Beasain. "Fue una pena, nos faltó ponerle la guinda al pastel", recuerda.

El roteño encara la cita ilusionado y detalla que "ya hemos reseteado", después del severo 1-5 que les endosó el Córdoba en Chapín en el estreno en la Segunda RFEF, que fue la derrota más abultada de la historia del equipo en casa. "Toca borrón y cuenta nueva, hay que pasar página. Estamos deseando que llegue el domingo, hay que aprender de los errores y recuperar las buenas sensaciones que teníamos en pretemporada, no hay mucho más. Tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos ante el rival que sea. No fuimos nosotros con el Córdoba", aclara.

Objetivo "El Príncipe Felipe es un campo amplio, nos va a permitir jugar, pero el partido será complicado"

Bajo su punto de vista, "el resultado fue engañoso, se dieron circunstancias puntuales que nos penalizaron mucho y cometimos errores que no cometemos normalmente. Nos tenemos que quedar con el trabajo de la primera mitad y el inicio de la segunda. Los penaltis y la expulsión nos penalizaron bastante"

Sobre la cita con el Cacereño, resalta que "el Príncipe Felipe es un campo amplio, me han comentado que el césped está bien y nos va a permitir jugar. Aún no hemos analizado al rival, pero va a ser un partido complicado, llegan con moral después de haber ganado fuera al Vélez y juegan ante su público. De todos modos, lo que más me preocupa es que nosotros seamos capaces de estar a nuestro mejor nivel. Es lo que he comentado antes, si somos capaces de recuperar nuestras mejores sensaciones, se lo pondremos muy difícil".

Sólo se ha disputado una jornada de esta nueva categoría, pero Camacho tiene claro que "es diferente a la del pasado curso, las categorías se establecen por algo. Los equipos son mejores y hay futbolistas importantes. Todo es muy complicado y ya lo hemos comprobado. Se dieron resultados extraños y con los que pocos contaban".

Para lograr el objetivo, subraya que "hay que tener los pies en el suelo, no podemos obsesionarnos. Debemos seguir trabajando como veníamos haciéndolo y confiar en lo que estábamos haciendo, así seguro que llegan los resultados".