José Manuel Camacho, portero del Xerez DFC, se convirtió en el gran protagonista del encuentro que su equipo empató ante el Utrera en Chapín (0-0) al detener una pena máxima en dos ocasiones porque el colegiado lo mandó repetir. Asegura sentirse dolido por no ganar, entiende que la afición se marchase un tanto decepcionada, pide tranquilidad y resalta que encaran el derbi el domingo ante el Xerez CD como un partido más.

-¿Cómo se encuentra después del encuentro?

-En lo personal estoy contento porque todos los días no se paran dos penaltis consecutivos pero estoy jodido, dolido porque no hemos podido ganar en casa. Veníamos de una derrota y teníamos que sacar los tres puntos. No ha podido ser y me quedo con lo positivo, el equipo se ha vaciado dentro del campo, toca mejorar y reforzar esas cosas que se han hecho bien, que también ha sido muchas.

-¿Cómo vivió ese doble lanzamiento de penalti tras mandarlo repetir el árbitro?

-Con los nervios que suponen un penalti y encima con tensión, ya que después de haberlo parado la primera vez lo mandan repetir pero tuve la suerte de pararlo otra vez. Han ido los dos al mismo lado y terminé eufórico porque es la primera vez lo hago, que pero también sabía que no me podía volver loco porque en la siguiente jugada tocaba estar otra vez concentrado. Tenía que estar tranquilo porque si luego fallas, de nada sirve el acierto.

-García Tébar ha comentado que su idea era la de rotar en la portería, ¿cree que a partir de ahora se lo va a replantear?

-No lo sé, esa pregunta es para el entrenador. Es una decisión técnico y me limito a trabajar y poco más. Juego cuando él lo decide y nada más.

-¿Se siente el equipo frustrado tras este resultado?

-Puede parece eso desde fuera. Al final, acabamos un poco decepcionados, terminamos con la sensación de que nos faltó un puntito más para hacer gol. La pelota no quiso entrar. Tuvimos ocasiones, lo preocupante sería no generarlas.

-La afición se marchó decepcionada de Chapín, ¿lo entiende?

-Es normal. Sabemos en qué club estamos y las exigencias que tenemos. Hay que tener tranquilidad, esto acaba de empezar. Toca estar más juntos que nunca y trabajar día a día, que es lo que nos va a dar el éxito.

-Tras un punto de seis, ¿cómo llega el Xerez DFC al derbi ante el Xerez CD?

-Ahora mismo, toca trabajar duro para intentar mejorar lo que no hemos hecho bien ante el Utrera y afrontar el partido que llega como uno más