"Si somos nosotros mismos y no caemos en precipitaciones podemos sacar adelante el partido del Ceuta, mantener nuestra buena dinámica y acercarnos al objetivo de pelear por el ascenso en el grupo de los mejores". Son palabras de José Manuel Camacho, guardameta del Xerez DFC y uno de los jugadores que más fases de ascensos y ascensos acumula en un cuadro azulino en el que este curso conviven muchos jóvenes con veteranos.

El portero roteño se muestra optimista de cara al tramo decisivo de la competición, pero también cauto y prefiere centrarse "en el partido a partido y no es un tópico, es que no queda otra. Hacer cuentas no vale porque todo puede cambiar de una jornada a otra".

Además, recuerda: "El ejemplo lo tenemos en casa, no hace falta buscarlo fuera. Antes de Navidad lo pasamos muy mal, pero el equipo fue capaz de reaccionar, cambiar la dinámica y aquí estamos. El grupo está unido, recuperamos las buenas sensaciones y todo el trabajo comenzó a verse reflejado en el campo y en los resultados, que no llegaban".

Duro rival

De momento, su reto es "el partido ante el Ceuta, que va a ser complicado. Tienen una buena plantilla y no podemos fiarnos de su clasificación. Su objetivo es el mismo todas las temporadas, también es pelear por el ascenso en el grupo de los mejores. Se la juegan aquí, vendrán a por todas y se motivarán aún más por jugar en Chapín, un campo que les puede venir bien por su forma de jugar. Tenemos que ser fiel a nuestra forma de jugar y trabajar y así tendremos opciones de quedarnos con los tres puntos".

El rival llega mucho más presionado y es "un factor que también tenemos que aprovechar, pero necesitados estamos todos. Debemos centrarnos en lo nuestro, es importante sumar de tres en tres y mucho más ante un rival directo. Nuestro objetivo inmediato es volver a ganar. En Arcos no lo pudimos conseguir y estamos deseando de volver a hacerlo. El equipo trabajó y lo intentó pero no pudo ser".

Partido a partido

Con pocas jornadas para el final de Liga, Camacho cree que "falta lo más complicado porque a estas alturas de competición todos los rivales aprietan muchísimo. No hay partido fácil pero si queremos lograr el objetivo de conseguir retos importantes no queda otra, sumar y sumar. El objetivo está cerca, cada vez restan menos jornadas, nos vemos ahí y motiva. De todos modos, insisto en lo que he comentado ya, poco a poco, que todo cambia en dos jornadas".

En citas tan importantes como la del domingo en Chapín, el cancerbero azulino es de los que echan de menos el apoyo de la afición desde la grada. "Llevamos casi toda la campaña sin público pero no terminas de acostumbrarte, el fútbol sin aficionados es otra cosa. Los nuestros siempre están ahí y se nota su empuje. Ojalá podamos brindarle un nuevo triunfo y que en la segunda fase de la competición ya puedan estar ahí. Sería una excelente noticia para todos".