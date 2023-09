Cambio en la portería del Xerez DFC contra el Bollullos

El Xerez DFC se enfrenta este domingo a partir de las 18:30 horas al Bollullos en el Eloy Ávila Cano, encuentro correspondiente a la segunda jornada en el Grupo X de Tercera RFEF. El conjunto azulino llega a este choque tras el empate en Chapín ante el Puente Genil, mientras que los onubenses también sumaron en la Ciudad Deportiva del Sevilla (2-2) contra el segundo filial hispalense.

David Sánchez, míster xerecista, realizará al menos un cambio para el envite dominical y será en la portería azulina. El director técnico ha confirmado la titularidad de Juanlu Llamas en lugar de Matías Ramos. El meta argentino cedido por el San Fernando sufrió una fractura limpia de nariz en el encuentro contra el Puente Genil y aunque podría jugar con una máscara, el técnico no quiere correr riesgos y se va a decantar por el guardameta de Lucena.

"Podría jugar, pero va a ser un partido de mucha intensidad, mucho juego aéreo y al final es un hueso de la cara, el jugador no sabe si el mismo cuerpo te va a frenar. Tenemos otro portero, plena confianza en Llamas, para eso lo hemos traído, y como no vemos al cien por cien a Matías, con Llamas a muerte, es el que va a jugar. Tenemos dos buenos porteros, hay mucha competencia y no hay mucha diferencia entre uno y otro", explicaba David Sánchez durante la rueda de prensa previa el encuentro.

Por su parte, Antonio Oca ya ha empezado a entrenar con el grupo y ahora tiene que ponerse en forma, ya que se ha perdido prácticamente toda la pretemporada. "Es un jugador muy del perfil mío cuando yo jugaba, a mí me costaba arrancar por mi envergadura, hay que tener paciencia. Esta semana ha entrenado casi como uno más y estamos muy contentos, tiene mucha experiencia y en el vestuario me ayuda mucho en el trato personal y cara a cara. Hugo y Ángel están entrenando bien, hicieron muy buen partido el otro día y si no pasa nada van a tener continuidad".

David Sánchez sí recupera a Álvaro Martínez, sancionado en la primera jornada, y el centrocampista podría tener su oportunidad de inicio. "Es un jugador fuerte, que en el cuerpo a cuerpo es fuerte y si creemos que es partido para él lo meteremos".