Carta de agradecimiento del Xerez DFC a sus socios

El Xerez DFC ha hecho público un comunicado, a través de sus redes sociales, con el que quiere agradecer a todos sus socios su respuesta a la campaña de abonados. En estos momentos, el club tiene los mismos 2.100 que la anterior temporada pese a la pandemia.

La carta, bajo el titular de 'socios sueños de su destino' dice: "Los socios que forman parte de la junta directiva desean mostrar y hacer público el orgullo que les produce la respuesta de los socios en esta campaña de socios de la temporada 2020-2021.

En plena pandemia sanitaria producida por el coronavirus, con protocolos sanitarios de obligado cumplimiento, con medidas muy severas para el acceso a instalaciones deportivas, los más de tres mil xerecistas que forman este club de forma, no por esperada menos sorprendente no solo a nivel local sino nacional, responden a la llamada de renovación de carnet de socio en los mismos porcentajes que la temporada pasada. Demostrando de forma clara que son conscientes, como propietarios de la entidad, que ahora más que nunca nuestro club necesita de la ayuda de todos. Resaltando no solo los efectos económicos de esta respuesta común, sino lo que es aún más importante, lo que significa de convencimiento y compartir como principios propios y comunes de esta gran familia, la solidaridad, la transparencia, los valores sociales y humanos, y siempre en libertad absoluta y capacidad de todos en la decisión de la dirección del club.

Por todo ello, queremos resaltar la apuesta de todos nosotros por el reconocimiento de estos sentimientos y conducta, con la idea de profundizar en el ejercicio de estos derechos de los socios, comenzando por la reforma de los estatutos, como los dueños del club que somos, en su gestión, dirección y destino y la participación de todos y cada uno en el área de gestión de la entidad que más atención le merezca. Sabemos quiénes somos, dónde estamos y qué queremos.

Y en ese convencimiento basamos nuestra fuerza y nuestro poder, un patrimonio y un activo social basado en cada uno de nosotros como una masa social, referente ya a nivel del fútbol nacional".