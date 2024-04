Frenazo en seco en el Rodríguez Salvador (1-0)

Llegó la de arena en el peor momento El Xerez DFC, tras nueve jornadas sin perder, se dejó tres puntos en el Rodríguez Salvador ante el Cartaya (1-0) en un partido gris, en el que los azulinos no mostraron su mejor versión ni estuvieron tan sueltos en ataque como en otros compromisos y no fueron capaces de superar el perfecto planteamiento de Manuel Juan Limón, curtido en mil batallas en la categoría. Además, a los xerecistas les pasó factura las importantes bajas de Ilias, Álvaro Martínez y David León, castigados. Un gol de Marcos Tavira en el minuto 22 dio al traste con las ilusiones de los xerecistas. Aún así, el meta local Ángel Lozano fue el gran protagonista del encuentro, con dos paradores que evitaron el empate a remates de Cheikh y Teté en la recta final.

La derrota deja al cuadro de David Sánches en la cuarta plaza con 55 puntos y tendrá que seguir peleando por atar el play-off. El Ceuta B hizo los deberes y goleó al Coria (5-0) en el Martínez Pirri y es quinto con tres puntos menos que los azulinos (52). Y, por arriba, a falta de tres jornadas, el Pozoblanco es tercero con con 58 tras empatar a cero ante el Sevilla C. La segunda plaza, para el Ciudad de Lucena con 61 y el liderato, para el Xerez CD con 61.

El Xerez DFC llegaba a la cita con tres bajas por sanción, David León, Álvaro Martínez e Ilias Charid, y David Sánchez se vio obligado a retocar el once, pero al margen de los tres cambios obligados realizó dos por decisión técnica. Matías Ramos regresó a la portería, lo mismo que Alberto Durán al centro de la defensa junto a Oca en lugar de Hugo. La plaza de David León fue para Marcelo en el lateral izquierdo y Beto ocupó el derecho. Rafa Parejo y Javi Díez ocuparon la sala de máquinas, con Pepe Rincón y Teté escorados a las bandas y Pablo González arriba.

La escuadra azulina saltó al verde sabiendo que un triunfo la colocaría tercero con los mismos 58 puntos que el Pozoblanco, equipo al que debe recibir en Chapín en la última jornada de liga. Los xerecistas apretaron desde el primer minuto cuando apenas habían trascurrido veinte segundos de juego, Pepe Rincón obligó a la defensa -a Juan Lagos concretamente- a calentar motores, desviando a saque de esquina un remate del canterano tras una dejada de cabeza de Pablo González.

Los azulinos no tardaron en hacerse con las riendas del encuentro y de controlar el dominio del balón. En el 8', un excelente centro de Beto Plaza se paseó por el área y lo despejó Francis Ruiz y en el diez, los xerecistas se llevaron el primer susto de la tarde. Matías Ramos no estuvo atento a la hora de despejar el balón al segundo palo de Novoa en un centro lateral.

Gol de Tavira

Fue sólo un aviso de lo que vendría después. Luego, en el 21', otro centro lateral, esta vez de Lolo, no lo llegó a rematar Cerpa. El Cartaya se había sacudido el dominio inicial de los de David Sánchez en el 22' se adelantó en el marcador. Tavira superó a Matías Ramos por bajo tras dejar sentado a Oca ya dentro del área. El plan de partido xerecista saltaba por los aires. 1-0.

El tanto afectó a los azulinos, que comenzaron a precipitarse y a no tomar las decisiones acertadas de tres cuartos de campo hacia adelante. Marcelo lo intentó sin fortuna a la media hora. El Cartaya llevaba el encuentro a su terreno, se encontraba seguro y taponaba bien las acometidas de un Xerez DFC desubicado y espeso. La ausencia de tres pesos pesados en el once se dejaba notar. Carri no estaba tan arropado, Teté en banda estaba perdido, Pepe Rincón tampoco estaba cómodo y a Pablo González le llegaban pocos balones.

Segundo acto

El segundo acto arrancó sin cambios. El Xerez DFC tenía que mejorar si quería hacer daño al Cartaya y en el 46' Teté echó demasiado el cuerpo demasiado y mandó alto su disparo con la oposición de Cerpa. Pero la opción más clara fue para los locales en el 50' tras un regalo de Matías Ramos, que no controló bien un balón atrás de Oca. Fran Palma no lo mandó dentro de milagro. Acabó en saque de esquina.

El entramado montado por Manuel Juan Limón era complicado de superar y los azulinos seguían con las ideas espesas. Rafa Parejo intentaba asumir los galones, pero sus compañeros de ataque estaban desconectados. No tenían su mejor tarde.

El crono avanzaba y a David Sánchez no le gustaba lo que veía. A la hora de partido hizo su primer cambio. Retiró a Javi Díez y apostó por Cheikh para dar más mordiente al ataque. Los azulinos lo intentaban a arreones. En el 64', un centro de Teté lo mandó Novoa a saque de esquina antes de que rematara de cabeza Pepe Rincón, en el 65' fue Carri el que lo buscó con un lanzamiento alto y en el 67', un pase de la muerte de Pepe Rincón lo cortó José Rodríguez antes de que rematara Teté.

Paradón de Ángel a Cheikh

El Xerez DFC, por peso específico, poco a poco iba pisando área y en el 73' llegó la oportunidad más clara del choque para los azulinos. Un centro impecable de Pepe Rincón lo remató de cabeza ajustado al palo como mandan los cánones Cheikh, pero Ángel Lozano voló y realizó un paradón para negar el gol al atacante senegalés.

Los azulinos intentaban cambiar el rumbo del partido, el Cartaya les entregó el balón y ya se limitaba a defender. Y una volea de Pablo González desde la frontal llevaba camino de suponer las tablas, pero otra vez Ángel tiraba de reflejos para negarle el gol a los visitantes y desviar el balón lo justo con la punta de los dedos. Minuto 86. El colegiado descontó más de cinco minutos y la tuvo Oca en el 92' tras un saque de esquina de Teté... No había forma...

El Cartaya se quedó con los tres puntos en un compromiso en el que los xerecistas no se encontraron nunca cómodos. Un toque de atención a tiempo. Restan tres jornadas, a tiro la tercera plaza y no muy lejos la segunda.