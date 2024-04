Cartaya-Xerez DFC: 'duelo' de aficiones

David León, castigado

La plantilla del Xerez DFC ha tenido este martes su día de descanso y David Sánchez, técnico azulino, ha recibido una mala noticia. El lateral izquierdo David León vio ante el Cabencese la quinta tarjeta amarilla, la tercera con el cuadro azulino -las otras dos las vio con el Real Jaén, su anterior club, en el Grupo IX-, y la entidad azulina había elevado una consulta a la Andaluza para confirmar si las amarillas cartulinas eran acumulables o no al venir de otro grupo. La respuesta ha sido afirmativa, ya que se trata de la misma Territorial. Alberto Durán vivió un caso similar hace un par de jornadas, pero al central sí que no se le contabilizaron las del US Salamanca porque venía de otra Territorial. Junto a David también serán castigados Ilias Charid y Álvaro Martínez, por lo que el técnico azulino tendrá que retocar bastante el once.