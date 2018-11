Javi Casares es seria duda en el Xerez DFC para recibir al Betis Deportivo

El Xerez DFC tiene tres bajas para el partido del domingo frente al Betis Deportivo (16:15) en el campo de La Juventud. José Manuel Camacho y Rojas están lesionados y Regino, sancionado con un encuentro tras su expulsión frente al Coria en La Juventud en la jornada del jueves. Los tres se perderán esta importante cita ante un cuadro verdiblanco que es segundo en la clasificación. Mientras, Javi Casares, que arrastra problemas en los isquiotibiales desde el encuentro ante el Coria es duda.

Pepe Masegosa, técnico azulino, no arriesgará si no está en condiciones porque "necesitamos a jugadores que estén al cien por cien, ya que el partido va a ser muy intenso. Necesitamos ganar los duelos individuales y para ello, no sólo Casares, todos los futbolistas que salgan tienen que estar en perfectas condiciones, ya que les vamos a exigir muchísimo desde el banquillo", asegura.

Los xerecistas realizarán mañana la última sesión de trabajo en la Pradera Hípica y el técnico ya sabrá si Javi Casares está o no apto, aunque es probable que espere hasta justo antes del inicio del partido para descartarle en el caso de que no se encuentre a tope. El sevillano facilitará la lista tras el entrenamiento.