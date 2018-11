"Tenemos una deuda con la afición, nos dejaremos la vida para ganar este partido"

El encuentro del domingo frente al Betis Deportivo, segundo clasificado empatado a puntos con el Algeciras, es un test importante para el Xerez DFC. Pepe Masegosa, técnico azulino, lo sabe, sus futbolistas igualmente y la afición aún. El preparador xercista lo cataloga de "partidazo interesante. Desde el punto de vista táctico creo que será un encuentro con muchos argumentos por parte de los dos equipos. Más allá de los tres puntos, sirve para calibrar un poco cómo estamos dentro de la categoría. Sacar conclusiones por un sólo partido es osado, es una cita clave pero no decisiva. No obstante, por cómo han transcurrido las trece jornadas anteriores, puede significar un punto de inflexión para acercarnos de manera significativa al primer y al segundo clasificado. Sería intersante colocarnos a un punto del segundo en la jornada catorce".

En ese sentido, el sevillano quiso matizar que "siempre digo que queda mucho y eso no lo digo para quitar presión a mi equipo ni nada de eso, es que es una realidad. Si lo piensas fríamente, la pasada temporada ascendió el Sanluqueño, que a estas alturas estaba el décimo o el decimosegundo y se metió de cuarto. Ese es el fútbol. Eso no quita que no vea importante ganar al Betis Deportivo para que la autoestima se nos ponga por las nubes porque podríamos estar entre los cuatro primeros y para asumir que el objetivo está cubierto".

Además, subrayó: "Vamos a dejarnos la vida para intentar ganar a Betis porque es clave vernos entre los cuatro primeros, aunque tampoco puedo perder de vista esa realidad que es que queda mucho. Si ganamos al Betis, subiremos la autoestima pero no habrá nada hecho porque si luego vamos a Conil y perdemos estaremos otra vez igual. Mi visión es a largo plazo pero que tenemos necesidad de ganar este partido y que la intensidad que le vamos a meter a los jugadores es al cien por cien y que ellos la tienen para ganar es impepinable. Todos tenemos ganas de estar entre los cuatro primeros".

José Juan Romero, entrenador del filial verdiblanco, ha elogiado el potencial del XDFC. Masegosa le devuelve los halagos. "El estilo de José Juan está claro y es definido. Me une una gran amistdad con él desde hace tiempo, me parece un gran entrenador y muy buena persona. Sus equipos necesitan por encima de todo tener la posesión y en este contexto lo que más debemos tener en cuenta son las conducciones verticales de los hombres del centro del campo. Eso llevado a cabo por gente con mucho talento y juventud realmente los hace peligrosos cuando salen de la presión".

La mal estado de La Juventud volverá a marcar el partido. El preparador sevillano vuelve a restarle importancia."Todos los partidos son para jugarse en Chapín, independientemente que venga el Guadalcacín o el Betis Deportivo, pero siempre en unas condiciones mínimas, no que esté como el día del Córdoba B. Y no hablo de resultado, hablo del estado del césped y si nos permite hacer nuestro juego. Necesitamos Chapín para eso y nuestros aficionados necesitan sentirse cómodos en Chapín. Hay que darle la importancia que tiene y no obsesionarnos porque al final nos desviamos de lo que es realmente importante, que son las facetas del juego".

Tiene totalmente decidido cómo va a plantar el encuentro pero no da pistas. "Esta temporada hemos dado un salto en cuanto a riqueza táctica. Hemos utilizad defensa de tres y de cuatro y con los dos hemos sacado buenos resultados. Va a ser un partido de mucho centrocampismo y más si estuviese el césped bien. El equipo que gane la batalla del centro del campo será el que lleve el peso del partido, luego ya llegarán las acciones determinantes, que son las de dentro del área".

El club ha lanzado una campaña buscando que La Juventud presente una gran entrada. Masegosa la respalda y pide apoyo. "El papel de nuestra afición para sumar victorias es importante. Tenemos la mejor afición que hay, estoy encantado con ella porque en los momentos difíciles ha apoyado al máximo al equipo. Sin ir más lejos, hace un par de jornadas perdimos con el Córdoba B 0-3 y no escuché ni un pero, sólo aliento hacia los jugadores. Estamos en deuda con ella y vamos a hacer todo lo posible para que acuda en masa al campo, para que se sienta identificada con su equipo. Debe sentir que el equipo transmita, ganemos o perdamos, yo es lo que pido como aficionado. Se va a crear una unión en la que ganamos todos. Es necesario seguir en esta línea, que ya viene del año pasado. Es uno de los secretos que tenemos para avanzar".