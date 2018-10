Casares: "Cualquiera te pinta la cara si no corres y eres intenso"

"Solo con el escudo no se ganan los partidos. Esta categoría es muy complicada y si no corres más que el contrario y tienes más intensidad, cualquiera te pinta la cara. Si te esfuerzas, compites y vas al cien por cien, los resultados llegan porque sale a relucir la calidad de los futbolistas que tiene nuestra plantilla". Son palabras de Javi Casares, atacante del Xerez DFC, aún dolido por la abultada derrota que encajó el equipo el domingo en el Municipal ante la Lebrijana (3-0) y pensando ya en el complicado partido de Ceuta en esta doble salida que debe afrontar su equipo.

De todos modos, también califica el revés de la pasada jornada de "abultado. Cometimos errores en defensa y no acertamos arriba pero el partido que hicimos no fue tan malo como para perder por ese resultado. De los errores se aprende y hay que tomar nota. Yo firmo ganar tres partidos de cada cinco, esos registros son de fase de ascenso. He leído y oído algunas críticas desmesuradas, no se puede pasar de todo a nada por un encuentro, no se puede ser tan extremista. Hay que recordar que veníamos de tres triunfos seguidos y eso no es fácil. Los partidos los ganamos y los perdemos todos y no se puede personalizar tanto. Es cierto que nos marcaron tres goles pero no nos dieron un baño ni mucho menos. Lo he comentado con algunos compañeros. Insisto, la categoría es dura pero no estamos en una noria de un parque de atracciones, ni éramos tan buenos cuando ganamos los tres partidos seguidos ni tan malos ahora después de perder en Lebrija".

"Hay que ir a Ceuta a por el partido, los dos jugamos al fútbol, se lo llevará el equipo que menos errores cometa

El jugador azulino está ya "con ganas de afrontar el encuentro del Ceuta. Cuando pierdes, siempre estás deseando que llegue el domingo. Allí, el equipo tiene que dar el do de pecho y salir a ganar. Creo que nos hubiese venido mejor este partido en casa, ante nuestra afición, después de perder pero el calendario es el que es y no se puede cambiar. Tienen un buen campo, aunque es de césped artificial, de grandes dimensiones, juegan al fútbol y nosotros también, así que espero un encuentro intenso y bonito, con ocasiones de gol".

La plantilla vivió una semana dura con la grave lesión de Camacho y ese tema, bajo el punto de vista de Casares, "es lógico que influya en nuestro estado de ánimo. Es un compañero muy querido por todos y además una pieza importante tanto en el equipo como en el vestuario. Ahora, ya sí que tenemos que centrarnos en lo que tenemos. 'Marru' es nuestro portero y tenemos que arroparle, ayudarle y animarle. Toda la culpa no fue suya ni mucho menos".

El XDFC vuelve hoy a los entrenamientos tras dos días libres por el apretado calendario de la próxima semana y los futbolistas tendrán la primera toma de contacto con Pepe Masegosa después de la derrota del domingo. El xerecista se espera "un toque de atención por parte del míster. No estuvimos bien y lo sabemos, ya he comentado que hay que ser intensos, competir e intentar corregir errores. Toca hacer autocrítica. Nadie quiere perder, todos queremos ganar siempre, pero igual nos viene bien un revés. Ha sido un toque de atención, no nos podemos relajar porque pasa lo que pasa".

En cuanto al rival, lo considera "uno de los equipos fuertes de la categoría, tienen una gran plantilla, como todas las temporadas. El partido va a ser duro porque es importante para los dos. Ganarnos supondría para ellos dar un salto de calidad, ya que somos uno de los equipos que podemos estar arriba, y mantener la racha en su campo. Aún así, si estamos a nuestro nivel, les podemos crear problemas. El partido se lo llevará el equipo que menos errores cometa, hay que ir a por él".