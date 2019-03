El Coria, rival del Xerez DFC, sale a flote con la llegada de Manolo Zúñiga

La temporada del Coria, rival el domingo del Xerez DFC, no está siendo fácil en su regreso a Tercera. Tras la marcha de Puma, técnico que le ascendió precisamente en Chapín en la última jornada del pasado curso tras empatar a dos, Alejandro Ceballos se hizo cargo del equipo pero no logró los resultados deseados. Los amarillos entraron en una dinámica de resultados bastante negativa, encadenaron doce jornadas sin ganar, con siete derrotas y cinco empates, y el sevillano fue destituido hace ya mes y medio.

El testigo lo recogió Manolo Zúñiga con el complicado reto de revertir la situación y salvar la categoría. De momento, lo ha logrado en los seis encuentros que lleva al frente de la nave y están fuera del descenso con 34 puntos.

El ex futbolista del Sevilla y Espanyol le ha cambiado la mentalidad a sus jugadores, sólo ha perdido un encuentro, además ante el líder Utrera (2-1), ha ganado dos (Sevilla C y Cabecense) y ha empatado tres, Arcos, San Roque de Lepe y Lebrijana.

El preparador del cuadro coriano destaca que "estamos intentado reaccionar y salir de los puestos de descenso. Cuando te metes en una dinámica tan negativa es bastante complicado. Llevo seis encuentros aquí y estamos en el buen camino. El equipo está mostrando actitud y muchas cosas positivas pero la situación aún es complicada y nuestro reto es salir de ahí lo antes posible. Hemos logrado mejorar el aspecto psicológico y vamos poco a poco".

"Ahora -añade- nos toca el Xerez y en el Xerez estamos centrados. En todos los partidos se suman tres puntos pero si los logras ante un rival de la entidad que tienen ellos tiene mucho más mérito. Ellos tienen el objetivo de meterse arriba y nosotros el de salvarnos".

El enfrentamiento ante los azulinos sabe que va a ser complicado y necesita a sus jugadores "metidos al cien por cien y convencidos de salir de abajo. La meta a la que queremos llegar los dos equipos es la misma, ganar, aunque ellos lo quieren alcanzar para meterse arriba y nosotros para no descender. Lo que intento transmitirles es que tienen que motivarse igual ante un equipo que está arriba que ante otro de la parte baja. Tenemos que igualar, como mínimo, a los rivales en trabajo e intensidad y si les superamos, mejor aún. Como he comentado antes, la actitud no se negocia".

El Xerez DFC llega a Coria también con nuevo entrenador y una vuelta completa sin perder, se espera un partido "duro. Sé cómo actúa García Tébar y nos va a complicar mucho las cosas a nivel defensivo, siempre te complican la vida con cualquier robo de balón con los actores que tiene en ataque. Defienden muy bien, tienen jugadores con mucha calidad, de otra categoría, y cuando atacan tendremos que tener mucha precaución porque son peligrosos".

Zúñiga subraya igualmente: "Es un equipo bien posicionado y con las ideas claras, pero necesitamos ganar y espero que los puntos se queden aquí. La presión para ellos es la misma que para nosotros aunque sea por objetivos distintos, trataremos que ganen pero otros campos. Los dos equipos vamos a estar peleando hasta el final por alcanzar nuestros retos, todo está muy apretado, por arriba hay hasta ocho equipos que se pueden meter. Es complicadísimo ganar, tienes que hacer un esfuerzo desmesurado y lo mismo sólo te llevas un punto".

Jojo y Rojas se medirán a sus ex compañeros. La semana para ellos "está siendo normal. Sé lo que me pueden dar y también es lógico que ellos quieran demostrar mira, aquí estoy y puedo hacerlo bien, aunque sin ánimo de revancha ni nada de eso".