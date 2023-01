David Agudo, punta del XDFC: "No podemos conceder dos goles para reaccionar"

David Agudo, delantero del Xerez DFC, se estrenó como titular ante el UCAM Murcia, tras haber tenido ya minutos ante el Juventud Torremolinos y el Mancha Real, y fue uno de los azulinos más destacados junto a Erik García, que entró en el segundo tiempo y revolucionó un partido que los azulinos terminaron perdiendo por 1-2 pese a su arreón final.

El experimentado atacante terminó el partido decepcionado, pero se muestra optimista y pide que nadie baje los brazos. "Nos vamos muy jodidos, volvíamos a casa y queríamos ganar, pero esto no acaba aquí", subraya. Luego, explica: "Nos colocamos por detrás en el marcador pronto en la primera parte, quisimos reaccionar, pero nos fuimos al descanso perdiendo. En el vestuario, corregimos las cosas que estábamos haciendo mal, pero entramos espesos y nos metieron el segundo. A partir de ahí, fuimos a muerte a remontar, a darlo todo, pero no fue posible".

Curtido en mil batallas, tiene claro que "lo hemos hablado al final del encuentro, que no podemos conceder dos goles porque ya tienes que marcar tres para ganar y el rival, con ventaja, juega de otra manera, con menos presión y encima fuera de casa. Creo que no hay que llegar a ese punto para reaccionar. Tenemos que ir a tope desde el inicio, pensar que vamos perdiendo, tenemos que meternos eso en la cabeza. Hay que salir como cuando nos hicieron el segundo gol, que parecía que ya no teníamos nada que perder, que teníamos que darlo todo porque no quedaba tiempo. Estamos en casa y hay que ganar. En ese momento, cambiamos el partido y hasta la mentalidad de todo el mundo, la afición nos apoyó al máximo con el 2-1 y creíamos que podíamos remontar".

Tres derrotas seguidas lastran y admite que "mentalmente estamos jodidos, pero ya sólo pensamos en Yecla, pensar en lo que ha pasado no ayuda en nada. Es verdad que tenemos que ver vídeos, tenemos que corregir cosas porque si concedes dos goles en casa luego es muy difícil remontar. Se puede, pero es complicado. Ponerte 2-0 en la situación en la que estamos es jodido".

Ceder tres puntos como local, bajo su punto de vista, siempre "da rabia" y "da igual la manera. Lo que sucede es que terminando en su campo y encerrándoles casi para empatar, con ocasiones muy claras, las sensaciones son diferentes, te vas con otro sabor de boca, pensando que por qué no hicimos eso desde el principio, por qué no les presionamos arriba y les sometimos así hasta el último minuto. Esa es la rabia que sí te queda, que hemos visto que podíamos, que no eran mejores que nosotros y que de haber apretado podíamos haber ganado. Esperamos al 0-2 para dar un paso adelante".

"Aún me tengo que adaptar a todo, lo que quiero es ganar, que estemos lo más arriba posible y que disfrutemos de esto"

El equipo ha salido de los puestos de descenso, pero ocupa plaza de play-out y para "superar eso y salir de ahí hay que unirnos. He estado en estas situaciones de estar abajo, al límite, y de ellas se sale estando unidos y apoyándonos porque la negatividad, los malos consejos y las críticas no ayudan. Lo que ayuda es corregir, mirarnos el ombligo, mirar nuestra parcela, saber donde estamos cometiendo los errores y sumar".

A Chapín, pese al frío y a la dinámica del equipo, acudieron tres mil personas a las que les pide "que sigan apoyando porque no hay otra manera de sacar las cosas adelante, cuando te dejan tirado, creo que te hundes más. Al final, el apoyo incondicional cuando lo sientes te ayuda a dar un pasito más, a correr más, a hacer un esfuerzo más... Al final, lo notamos. Se notó el aliento cuando marcamos el 1-2, la gente parecía que no estaba cansada y el UCAM parecía que estaba muerto en ese momento. Eso es lo que nos da la gente, lo que nos da su apoyo. Cuantas más personas estén apoyándonos y dándonos esa positivad, creo que más nos va a ayudar a lograr el objetivo que tenemos y a ganar".

En cuanto a su actuación personal, no marcó, pero tuvo ocasiones y se sintió "cómodo en mi primer partido aquí en Chapín. Me gusta el campo, pero aún me tengo que adaptar a todo, al entrenador, a los compañeros..., aunque no hay tiempo. Lo que quiero es ganar, que sumemos de tres en tres, que estemos lo más arriba posible y que disfrutemos de esto, he venido a eso y mucho más con esta afición. Si ganamos, disfrutamos todos y si perdemos, nadie está contento y estamos todos jodidos. Toca ganar para estar feliz".