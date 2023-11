David Sánchez: "El Ceuta B es el peor rival que nos podía tocar ahora"

El técnico del Xerez DFC, David Sánchez, espera un Ceuta B "muy duro" este domingo en Chapín, asegura que no es un filial al uso porque tiene gente veterana y avisa de su potencial: "Van terceros y han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, habrá momentos en que nos tocará sufrir y ponernos el mono de trabajo", aunque confía igualmente en la "inercia buena" de su equipo tras ganar el derbi al Xerez Cd.

-David, por fin una semana tranquila tras la victoria en el derbi.

-Desde que he llegado aquí hemos vivido semana buena y semana mala, hemos ganado en casa y era buena y perdido fuera y era mala o muy mala y es verdad que las derrotas duran toda la semana y las victorias como mucho un día o dos. Estamos muy contentos porque eran tres puntos vitales para nosotros y además contra el líder, vi a mucha gente feliz y fue una alegría, pero ya acabó. El miércoles hablé con los jugadores, son jóvenes y cuando la cosa ha ido mal he intentado suavizar los golpes porque ellos no saben medir eso y esta semana me ha tocado rebajar todas las cosas buenas que han escuchado de ellos y han leído, porque son tres puntos más, queda mucha Liga y el domingo tenemos otra final.

-Llega el cuarto de la clasificación, un rival muy duro.

-Para mí es el peor equipo que nos puede tocar. De los últimos cinco partidos ha ganado cuatro, ha mantenido mucho la portería a cero... no es un filial porque tiene gente muy joven y gente de más de 30 años. Aquí lo vimos el día que se enfrentó al Xerez CD y creo que fue superior, creo que es el peor rival que nos puede tocar, pero venimos de una inercia buena, el equipo viene con esa positividad que antes nos faltaba y vamos a intentar hacer un buen partido. Tenemos que concienciarnos de que habrá momentos en que el Ceuta nos meta atrás, que sea protagonista porque es normal, van terceros y llevan cuatro victorias en cinco partidos y nos tendremos que poner el mono de trabajo y saber sufrir y cuando tengamos la posesión tendremos que tener la valentía de ir a por el partido. Con ganas de que llegue el domingo y que haya un buen ambiente que nos ayude a que logremos los tres puntos, que sería dar un paso importante.

-Al equipo le está faltando enlazar dos victorias para colocarse arriba.

-Sí, hemos tenido seis balas para enganchar dos victorias y en las seis hemos fallado, tenemos otra y no hay excusa, con nuestra gente, en nuestro campo y hay que ir a por ellos, pero vamos a sufrir como en todos los partidos, aunque estamos mejorando en muchas facetas y a ver si esa inercia positiva nos sirve para sumar otro más tres.

-Volvéis a casa, pero sin poder pisar el césped esta semana.

-No hemos podido entrenar y hubiera sido importante porque el Anexo cada vez está peor, le falta una resiembra que imagino será ya mismo porque no está bien. No depende de mí, pero habría sido importante entrenar en Chapín, pero no hay excusa, jugamos con nuestra gente y los necesitamos más que nunca porque esto es muy largo, tenemos que estar todos muy juntos y saber que habrá momentos que el Ceuta nos puede someter porque es lógico y es ahí cuando más juntos hay que estar. Va a ser complicado, pero la victoria contra el Xerez CD nos ha venido muy bien, hay optimismo y la gente ha cogido energía y positividad.

-Debe ser complicado tener como objetivo el play-off de ascenso teniendo una plantilla con 17 fichas y tener que competir con rivales que las tienen todas cubiertas.

-Sí, la plantilla es muy corta, pero cuando hemos tenido que sacar a Galafate, Chaves, Mati... están para ayudarnos y cuando han salido han ayudado. Es verdad que la plantilla es corta y en eso estamos, en intentar mejorarla. Ya mismo vamos a tener el proceso de las tarjetas, hay gente con cuatro, la expulsión de Hugo... Hay que intentar adaptarse a la situación que tenemos ahora mismo y con eso tenemos que ir a la guerra.

-Y en su ahora faceta también de responsable de la secretaría técnica, ¿cómo está la situación con los posibles refuerzos?

-Llevamos dos semanas trabajando mucho en este tema de reforzar la plantilla. Es una fecha muy mala porque está el mercado de invierno muy cerca, quedan cuatro partidos para antes de Navidad y los jugadores quieren esperar porque en enero van a tener más ofertas. Hemos llamado a muchos jugadores, nos hemos metido en el mercado, hemos tenido la posibilidad de cerrar, pero no es fácil y después el mercado está caro, los rivales también tienen dinero. Vamos a intentar reforzarnos lo mejor posible, llevamos dos semanas trabajando 24 horas, pero no es fácil.

-Pero, imagino que le gustaría tenerlos cuanto antes...

-En eso estamos, no te miento cuando las últimas dos semanas le hemos echado muchas horas y hemos estado a punto de cerrar cosas, pero al final el jugador con su entorno, su representante, su familia, para un mes que queda... es un mes complicado. Lo hemos intentado, hemos estado muy cerca pero todavía no se ha dado.