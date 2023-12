"Nos enfrentamos a un gran equipo y le hicimos pequeño"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, terminó satisfecho con el partido realizado por su equipo ante el Utrera, pero consideró insuficiente el empate por el trabajo realizado y las ocasiones generadas ante "un gran equipo al que hicimos pequeño" y considera que el parón les llega en mal momento por la dinámica positiva.

–¿Qué sensaciones le deja el empate?

–Me marcho contento y orgulloso del equipo, pese a que teníamos bajas de futbolistas importantes, han salido otros que llevan un tiempo sin jugar y han realizado un buen partido. Ha sido de los mejores, de los más completos, ya que mantuvimos el nivel durante muchos minutos y la gente que salió del banquillo sumó. Tuvimos ocasiones de todas clases y no pudo ser. Me marcho disgustado porque creo que perdimos dos puntos, habrá partidos en los que se nos escapen puntos, pero cuando estás bien y cuando eres superior te da rabia. Para mí, el Utrera, y he felicitado al entrenador, es un equipo que quiere jugar y aquí le ha costado mucho por lo bien que estuvimos. Es una pena, nos podíamos haber ido de vacaciones con dos puntos más y la cuarta victoria seguida. Esto es fútbol y es muy largo. De todos modos, hay que estar contentos porque lo hicimos todo para ganar.

–El equipo generó ocasiones de todo tipo, pero no marcó...

–Al principio de temporada, generábamos y no marcábamos, pero ahora las sensaciones son diferentes, las tuvimos. Cheikh la tuvo con el balón arriba que le saca el defensa pero no le pega mal, el cabezazo del niño... Nos faltó quizás un poquito de tiro de media distancia, pero es que ellos apretaban, metían a mucha gente en el área porque sabían que entramos mucho por banda y no era fácil. Nos hemos enfrentado a un gran equipo y le hicimos pequeño. Hemos visto muchos vídeos de ellos y da gusto verles jugar, quieren ser siempre protagonistas y nuestro equipo ha estado tan bien que ellos no han destacado.

–Ha dado minutos al juvenil Jaime Fernández y revolucinó el partido...

–Le he visto bien y estamos muy contentos. No tenemos miedo y si no hubiese estado bien, no pasa nada. Ha llegado su momento y lo ha aprovechado. Entró y tuvo una buena ocasión de cabeza y luego hizo más jugadas con sus cambios de ritmo. Tenemos una plantilla corta y durante la semana probamos a muchos jugadores del filial y del juvenil y siempre que creamos que pueden sumar, no tenemos miedo de convocarlos y de meterlos. Le felicitamos y le deseamos que siga así, que es muy joven y tiene mucho camino por delante.

–¿Cómo valora la racha de siete jornadas sin perder?

–De forma muy positiva, le hemos dado la vuelta a la situación por actitud, ganas y compromiso y en ese aspecto estoy muy contento con los jugadores. Sin ir más lejos, este partido ha sido muy bueno y ojalá hubiésemos ganado 1-0. Lo intentamos y no pudo ser, esto es fútbol y la pelota entra o no. Estamos con la flecha para arriba y ni antes éramos muy malos ni ahora tan buenos. Quedan muchas jornadas y hay que llegar vivos al final.

–¿Llega el parón navideño en buen momento con esta dinámica?

–Nos viene mal, se lo he dicho a todo el mundo, pero son cosas que no podemos decidir. Nos vendrá bien descansar para recuperar a los jugadores que tienen muchos minutos porque no tenemos recambios con la plantilla tan corta. Es lo que hay, y a descansar y pasar estos días con la familia, que nos queda toda la segunda vuelta y un partido complicado en Pozoblanco. Hay que seguir trabajando.

–¿Acudirá el club al mercado de invierno?

–Sí, hemos estado cerca de cerrar un fichaje, pero como habían llegado los buenos resultados, creímos oportuno esperar algo para no tener que pagar tanto. Tenemos gente avanzada, pero no es fácil, hay mucha competencia y hay clubes que pagan mucho. Lo que está claro es que hay que ampliar la plantilla porque vamos justos. Lo que estamos intentado traer es gente ofensiva, vamos a intentar que todo lo que venga sea para sumar y si no puede ser, pues tiraremos con lo que hay y daremos oportunidades a los niños, como a Jaime, que si te dicen que viene de un Segunda RFEF o de un Tercera no te das ni cuenta.