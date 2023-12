Escaso botín para cerrar el año ante un rácano rival (0-0)

El Xerez DFC mereció más recompensa en su última cita del año en Chapín frente al Utrera, pero no pudo pasar del empate a cero pese a que llevó el peso del encuentro y generó bastantes oportunidades ante un rival que vino a no perder, que se defendió con orden y lo logró con fortuna en el tramo final. El cuadro de David Sánchez encadena siete jornadas sin perder y en estos momentos ocupa puestos de play-off, a la espera de que se dispute la jornada al completo.

David Sánchez finalmente se encontró con más bajas de las que él mismo había anunciado y esperaba. A Oca, sancionado, y a Teté, lesionado, se unió Rafa Parejo, que se quedó fuera de la lista por unas molestias en la rodilla que comenzó a sentir en el entrenamiento del viernes, y Carri tampoco salió de inicio. Con esas ausencias, en defensa entró Ángel Rueda en lugar de Oca, Javi Díez ocupó el puesto de Parejo y Antonio Moreno por Teté. En la punta de ataque repitió Joselu Friaza.

A por todas

Los azulinos saltaron al verde enchufadísimos, intensos, apretando el acelerador, monopolizando el balón y dominando de forma agobiante a un Utrera que salió replegado y acumulando a muchos efectivos atrás. Pepe Rincón era un puñal por la banda derecha y buscaba una y otra vez los centros al área para que los remataran especialmente Ilias y Friaza, que al cuarto de hora tuvo la más clara con un remate que Navajas mandó a saque de esquina.

Los de Montoya no salían de la cueva y no le vieron la cara a Matías Ramos hasta el minuto 18, cuando en una contra forzaron un saque de esquina que botaron sin consecuencias y un tiro de Joaquín a las manos del meta xerecista. Se tomaban una pequeña tregua para frenar el ímpetu con el que habían arrancado el encuentro los xerecistas y, poco a poco, lo conseguían. Lograban marcharse a la caseta con tablas después de un primer tiempo en el supieron contrarrestar las armas azulinas.

Segundo acto

El segundo tiempo arrancó con los mismos protagonistas y con el mismo guión, un Xerez DFC que tenía el balón, que presionaba y que buscaba el gol ante un rival que seguía muy atrás, pero que ya se encontraba más cómodo sobre el verde. Christian le ganó el cuerpo a cuerpo a Friaza en la frontal cuando se disponía a armar la pierna para disparar (50').

En el minuto 55, los azulinos acariciaron el gol en una doble oportunidad. Beto dudó entre rematar o pasar el balón atrás a Friaza y finalmente se decantó por la peor opción, colgar el balón al segundo palo donde no había nadie para empujarla. Y justo después, un balón muerto tras un cabezazo de Ángel Rueda pegó en la espalda de Beto y acabó en las manos del portero.

Doble cambio

David Sánchez, a la hora de partido realizó un doble cambio para dar más mordiente a su equipo. Un desdibujado Antonio Moreno dejó su puesto a Carri y Cheikh entró por Friaza, muy trabajador, pero sin acierto a la hora de definir.

El Utrera tuvo la opción más clara del partido en el minuto 65', cuando Joaquín recibió un balón de Plusco en la medular y desde muy lejos no se lo pensó dos veces, le pegó a bote pronto y sorprendió a Matías, que no esperaba ese lanzamiento. La pelota rozó el palo. El susto no intimidó a los azulinos, que en la siguiente acción otra vez pusieron a prueba a Navajas. Una falta lateral de Carri se estrelló en el lateral de la red y en el 71', Cheikh no llegó a rematar otra buena falta botada por el chiclanero.

Jaime Fernández rompe el partido

El preparador azulino volvió a agitar el árbol a falta de diez minutos para el final. Retiró a Beto e Ilias y se decantó por Marcelo y el extremo juvenil Jaime Fernández, que rompió el partido y acaparó todo el protagonismo. El joven azulino tuvo en su cabeza el 1-0 tras rematar en el punto de penalti un balón templadito bien colocado por Carri y luego se marcó una bonita jugada que Cheikh no acertó a concretar.

Los xerecistas apretaban y la grada rugía para llevar en volandas a un equipo que intentaba por tierra, mar y aire doblegar a un Utrera serio, pero excesivamente conservador y que daba por bueno el empate a cero.

La emoción estaba servida hasta el último segundo. Sobre la campana, Cheikh, tras una larga jugada de ataque, recogió un balón escorado a la banda tras un rechace del portero, que había salido a tapar una internada de Jaime Fernández, lo hizo todo bien, superó a la defensa y le dio efecto a la pelota. Cuando ya entraba, apareció la cabeza milagrosa de Sebas para mandarla a saque de esquina.

Aún le quedaba al Xerez DFC un último cartucho en el córner. Carri lo botó con maestría, Cheikh saltó junto al portero y el balón acabó dentro para delirio de jugadores y grada, pero el árbitro no dudó a la hora de anular el gol por falta al portero. En esa situación, el azulino llevaba todas las perder. Al final, escaso botín para tanto esfuerzo.