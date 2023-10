“La victoria nos hacía falta a todos y la merecíamos, estoy muy contento”

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, no ocultó su satisfacción tras lograr el primer triunfo de la temporada, aseguró que se había quitado un peso de encima, valoró el trabajo de sus jugadores y espera mantener la dinámica.

–Por fin se inauguró el casillero de goles y el de triunfos...

–Estoy muy contento porque los chicos lo merecían. Sufrimos en algunos momentos pero ahí están los resultados, todo el mundo vamos muy justos. Al final es cuando se marcan un poquito las diferencias. En esta oportunidad sí hemos sido nosotros, como el día del Puente Genil. Nos han entrado las ocasiones y creo que el marcador hasta podía haber sido más amplio. Vas justo y al final sufres. Nos hacía falta a todos, a mí también.

–(...)

–Después del partido he visto sonrisas en gente que me ha tratado muy bien desde que he llegado y para mí eso es muy importante. No sé si es la palabra, pero me considero un sentimental y cuando alguien se porta bien conmigo y está en mi mano darle una alegría me marcho a casa supersatisfecho. Ya nos merecíamos una victoria.

–Antonio Moreno nada más marcar el gol se dirigió al banquillo para dedicárselo, ¿qué sintió en esos momentos?

–No sé si pensaban que me iban a echar ya si no ganábamos. Me he cagado cuando los he visto venir, he pensado, hostia... Estoy muy contento. Entrenan de diez, es un espectáculo verles entrenar desde el primer día. No hemos tenido ningún problema, hicimos cambios y los que se quedaron fuera y no jugaron, con una sonrisa, me animaron... Esa es nuestra fuerza porque el año es muy largo y tengo confianza en todos. No tengo miedo a hacer cambios, cuando pongo una alineación es porque creo que es la mejor para el partido. Soy injusto con todos, todos están trabajando bien, estamos en la jornada cuatro y es pronto. Tengo que mantener las ganas en todos porque todos vamos a ser importantes como ya he dicho. Es la única forma de lograr el objetivo. La sonrisa, la música, todos son jóvenes... Me ha calado cuando he entrado en el vestuario y he visto eso. Ese es el sentimiento que me gusta tener con los jugadores y también he visto hasta 'feeling' con el público, pero aún me falta un poquito más. A ver si somos capaces de seguir dándole buenos resultados y le exigimos un poquito más, que esto es de todos.

–Ahora, el equipo debe confirmar que este triunfo no es un espejismo...

–Esto es fútbol, la próxima semana ya tenemos un partido contra el Coria, en un campo complicado. Les he visto jugar en casa y no es fácil. Si no vamos con el cuchillo y el mono de trabajo vamos a sufrir, aunque se sufre de todas formas. Con las victorias se trabaja mucho mejor, los chavales son jóvenes y hay que tener los pies en el suelo. Hemos ganado tres puntos, logramos la primera victoria y hay que centrarse en el domingo. El Coria es muy intenso.

–Con el 2-1, el Xerez DFC sufrió, pero supo aguantar...

–Esto es fútbol, pudimos sentenciar al final, pero ellos también tuvieron sus opciones. Es el único pero, creo que el partido no estaba para el 2-1, la marcaron y te complicas, es normal que te entren los nervios. Tuvimos para hacer el 3-0, no lo hicimos y los cambios nos dieron un plus. Al final, rematamos el resultado. Fuimos capaces de darle la vuelta a la situación y me alegro por el gol de Friaza y de Carri para que ganen confianza, esto es de todos. El cuerpo técnico ahora ya debe trabajar en el once para Coria y no tiene que ser el mismo que ha ganado este partido. Hay que acertar y no siempre se consigue. Ojalá siga la racha para ser el hombre más feliz.