"Estoy contento, pero nuestro nivel de exigencia es tan alto que siempre queremos más"

El Xerez DFC está completando una segunda vuelta espectacular, se ha afianzado en la cuarta plaza con 55 puntos tras encadenar nueve jornadas sin perder y a falta de cuatro para el final de liga está a sólo seis del líder, el Xerez CD, que tiene 61. David Sánchez, entrenador azulino, se muestra orgulloso de su equipo, pero no lanza las campanas al vuelo y se mantiene firme en su política de partido a partido. Se ha mostrado "contento" tras la goleada al Cabecense, pero subraya también que "somos exigentes y me quedo con la sensación de haber podido hacer un mejor encuentro" y ya está centrado "en el compromiso frente al Cartaya, que no va a ser fácil, en su campo es un rival duro".

–¿Con qué sensaciones ha terminado el partido con un 4-0?

–Hemos sido superiores y estoy muy contento, pero nuestro nivel de exigencias es tan alto que siempre queremos más. Partidos fáciles no hay ninguno y ahí se están viendo los resultados, que todo el mundo compite a un buen nivel. Creo que en la primera mitad pudimos estar más finos con balón, en el último tercio buscamos siempre la jugada más difícil. Ellos perdieron mucho tiempo y nos metimos en esa dinámica de no hacer lo que necesitábamos durante el encuentro. Nos costó, pero también tuvimos ocasiones para habernos ido al descanso con otro resultado. Insisto, estoy contento y es importante que seamos exigentes, que marquemos cuatro goles, que tengamos muchas más situaciones y que hayamos dejado la portería a cero. El equipo ha hecho un esfuerzo magnífico porque no es fácil, pero, aún así, me marcho con la sensación de que pudimos hacer mejor partido.

–Una vez que Carri abrió la lata, el partido fue de su equipo...

–Lo habíamos hablado, que era importante adelantarnos lo antes posible. Pepe tuvo varias y luego también dispusimos de varias situaciones para adelantarnos antes del descanso, pero no pudo ser. Tras el descanso, salimos con una marchita más y de eso nos dimos cuenta desde el banquillo. Estamos contentos por todos porque los que han salido de inicio hicieron un desgaste físico importante y los que salieron luego con frescura también nos han dieron lo que necesitábamos para este partido.

–El equipo es exigente, ¿hay tiempo para asaltar la primera plaza?

–Soy muy repetitivo, aunque con la marcha del equipo la gente se puede ilusionar y nos podemos acercar a los de arriba, es difícil. Quedan doce puntos, estamos a seis y sólo pensamos en el Cartaya. Toca descansar y luego centrarnos ya en ese partido, que no va a ser fácil. Tenemos ya ganas de que llegue el sábado y luego, si ganamos, ya veremos el resto de resultados. Nos estamos acercando a la parte de arriba y ya veremos.

–Con el partido ya resuelto dio entrada a Domi, ¿cómo ha visto al canterano?

–Durante todo el año están viniendo chicos con nosotros a entrenar. Ya debutó también Jaime y ahora le ha tocado a Domi. Estamos contentos con todos, trabajan muy bien y se adaptan muy bien. Siempre que debuta un chico de la cantera es motivo de alegría, le queda un año de juvenil y espero que haya disfrutado. Lo importante es que los chicos de abajo sumen, ya hemos demostrado que cuando lo creemos oportuno los metemos dentro. Insisto en todo lo que he comentado anteriormente, estoy contento con los tres puntos, por el buen partido aunque nos queda la sensación de que pudimos haberlo hecho mejor y por el debut de Domi. Ya hay que pensar en el encuentro ante el Cartaya, que va a ser complicado.