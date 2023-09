"El domingo hay que darle una alegría a la afición"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha dejado de nuevo algunas frase jugosas en la previa del encuentro contra La Palma de este domingo, en el que los xerecistas buscarán la primera victoria de la temporada que sirva como punto de inflexión para una plantilla que no ha comenzado bien la liga y que afronta el choque después de sufrir la primera derrota del curso en el duelo de la pasada semana ante el Sevilla C. Los azulinos no han visto puerta en los primeros 270 minutos del curso, el técnico cree que la dinámica negativa está atenazando a una plantilla joven y confiesa que la situación le tiene sin dormir.

-Cómo ha sido la semana después de la primera derrota.

-Ha sido dura, muy dura, el domingo muy duro, arrancamos el martes con la típica charla de corrección y durante la semana hemos intentado recuperar a los jugadores. Ha sido dura, pero la vida no siempre es como uno quiere, no ha sido el comienzo que todos deseábamos, teníamos otra idea. El otro día un amigo me dijo una frase que me hizo pensar: estoy haciendo un trabajo incompleto. Estamos trabajando bien, los jugadores y el cuerpo técnico, pero nos falta ganar partidos y el domingo tenemos otra oportunidad, es lo bonito del fútbol.

-Creo que hemos merecido más, para estar más tranquilos y los jugadores con más confianza, pero hay que afrontarlo y no quejarnos. Es la realidad, somos nosotros los que tenemos que sacar esta dinámica que no es positiva y el domingo tenemos la posibilidad. Si estamos todos juntos será todo mucho más fácil. Los chicos empiezan bien los partidos, pero la realidad es que nos dura poco esa fuerza. Parece que cuando no metemos, el equipo se viene abajo. El domingo no merecimos perder con el Sevilla, a lo mejor otro 0-0, creo que fue el partido más igualado de los tres que hemos jugado. Hay que seguir trabajando y creyendo en lo que estamos haciendo, pero también hay que dar un pasito adelante, que con lo estamos haciendo no nos vale, esa es la realidad. No somos peor plantilla que los tres equipos a los que nos hemos enfrentado, lo tengo superclaro, y a ninguno de los tres les hemos ganado y encima el Sevilla C nos gana en un saque de banda donde somos cuatro contra dos y nos remata un chico joven. No nos podemos escudar, tenemos que dar un paso adelante, sobre todo los jugadores en el verde, y yo acertar en el planteamiento de partido, en la alineación y en los cambios.

-Comenta que tienen que dar un paso adelante, pero ¿vio falta de actitud en Sevilla?

-Nunca. Si los ves entrenar... es impresionante. Por eso me da mucha rabia, porque entrenan espectacular. No es falta de actitud, es desconfianza por los resultados. El autobús de vuelta era un entierro, están tristes. Tenemos que recapacitar, pensar... ¿Trabajar más? Creo que no porque todos trabajamos mucho. A lo mejor hay que meterle más calidad y menos trabajo, pero no podemos salirnos del camino. Yo estoy aquí encantado, para mí es una oportunidad única y me han tratado fenomenal. Tengo aquí (se señala el estómago) el mal gusto de que desde el presidente, al consejo y amigos que he hecho fuera del fútbol que son del club me siguen animando y sé que por dentro llevan la pena y me sabe mal porque está en nuestra mano y en la de los jugadores cambiar esta dinámica.

-Hay que ganar para que todo se vea de otro color. Aquí nadie viene del City, del Madrid o del Barça, es una oportunidad única estar aquí y hay que aprovecharla y no se puede perder la alegría y el entusiasmo que teníamos en pretemporada. La gente estaba encantada con nosotros por el trabajo, por ilusión, el orgullo y el hambre y eso por culpa de los resultados lo hemos perdido un poco. Hay que olvidarse del estrés porque nos genera cosas negativas. Vamos a buscar un once con esas ganas de pelear y hambre y ojalá sea positivo y por lo menos que la gente se vaya orgullosa.

-Llega La Palma, un rival que acumula dos derrotas seguidas. ¿Es un arma de doble filo?

-Hemos hablado de La Palma, pero me importa mi equipo. Tenemos que estar bien y no 30, ni 15 ni 55 minutos, vamos a llegar por lo menos 80 minutos a tope. Habrá 10 o 15 minutos que La Palma... también tiene buenos jugadores. Nosotros tenemos que aguantar mentalmente mucho más, no es físico. ¿Presión? En otros sitios. Nosotros somos afortunados de jugar en Chapín, anda que no me cambiaba yo por un jugador, ¡hostia!, con el campazo y la afición que tenemos. Me podré equivocar en el planteamiento o en la alineación, pero aunque me equivoque, ellos tienen la posibilidades de levantar esto.

-Habla de presión, la plantilla tiene gente joven, pero ¿los veteranos deben tirar más del carro?

-Es joven, pero yo debuté muy joven en Champions, eso se lleva muchas veces dentro. No es fácil jugar en el Xerez con tanta masa social, que la gente aprieta, venimos un descenso, venimos de una negatividad y la tenemos que convertir en positividad ganando. Tenemos que crear aquí ambiente, esa unión nos va a hacer ganar muchos puntos, que son los que vamos a necesitar para estar arriba. Estoy convencido de que esta plantilla tiene que estar arriba y, si no, he hecho un trabajo incompleto. La presión, a mí. El domingo hay que darle una alegría a la afición, porque se lo merece; acaba el partido y muestra su enfado, pero damos diez pasos y ya nos están animando y voy por la calle y me dicen "míster, a muerte contigo". Respetando a La Palma, tenemos mejor plantilla y no podemos ser un equipo de entrenamiento, prefiero que entrenamos mal de lunes a sábado y el domingo compitamos como hay que competir. Esta situación me hace no dormir y quiero descansar ya porque me hago viejo.