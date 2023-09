La Palma, rival idóneo para que el Xerez DFC levante el vuelo

El Xerez DFC se mide este domingo en Chapín a La Palma con la necesidad de sumar el primer triunfo de la temporada después de tres jornadas en las que sólo ha logrado puntuar en las dos primeras fechas contra Puente Genil y Bollullos.

La derrota en el Estadio Jesús Navas frente al Sevilla C, la primera del curso liguero, y el hecho de que el equipo aún no haya visto puerta en las tres primeras jornadas han propiciado que el director deportivo Edu Espada haya intensificado las negociaciones en aras de firmar a un delantero que venga a paliar la sequía goleadora del equipo y también un extremo a tenor de las debilidades que ha mostrado el equipo en el tramo inicial del campeonato.

El domingo llega a Jerez un recién ascendido: La Palma, con un bagaje de un triunfo y dos derrotas consecutivas. Los onubenses abrieron la temporada en su estadio ante el Pozoblanco, al que derrotó por tres goles a uno en un duelo con dos goles antes del minuto 5 de partido -se adelantaron los cordobeses- y que se decidió en el tramo final a favor de los condales.

En la segunda fecha del campeonato, los de Nacho Molina caían en su primera salida del curso en el Manuel Polinario de Puente Genil, encuentro que dirigió con buena nota la árbitra jerezana Lorena Trujillano. Los pontanos se colocaron antes del descanso con un marcador de 2-0 y nada más comenzar la segunda mitad recortaba distancias Andrés Pavón, pero después el marcador no se movió más.

El pasado fin de semana, los onubenses volvían a caer, esta vez en casa contra el Bollullos. Gonzalo adelantó a los locales a los 22 minutos, pero el conjunto de Mario Rodríguez le daba la vuelta al marcador en los quince minutos finales y dejaba con la miel en los labios a un rival que este domingo corre el riesgo de sumar la tercera derrota consecutiva si cae en Chapín.