David Sánchez: "Quiero un Xerez ofensivo, protagonista y que vaya siempre por la victoria"

David Sánchez Rodríguez ha sido presentado este jueves como nuevo técnico del Xerez Deportivo FC en La Vermutería del Hotel Sherry Park Jerez, de la cadena Hipotels que es el principal patrocinador del club azulino. El flamante entrenador xerecista ha contado con la introducción de Edu Espada, director deportivo del XDFC, en un acto en el que han estado presentes el presidente Jesús Viloita, varios directivos y Juan Antonio Carballat, director del complejo hotelero.

El ya nuevo técnico xerecista llega al club con Fran Mateu, que será su segundo entrenador al igual que lo fue en el Murcia Imperial, donde también ejerció como entrenador de porteros al tener las dos titulaciones. Sánchez no ha escondido que el objetivo es ascender a Segunda RFEF y quiere un Xerez DFC que sea "ofensivo" y "protagonista" en los partidos. Asume que afronta "un reto, vengo con mucha ilusión" y pide a la afición que "nos anime y apoye" aunque es consciente de que "nosotros también tenemos que darles cosas".

-Llega a un club recién descendido a Tercera RFEF. ¿Qué proyecto le presentan y qué objetivos se marca?

-Lo primero es que hay que olvidar el descenso, es pasado y ya no hay solución, hay que pegar un corte brutal y mirar ya hacia adelante. Cuando me llama Edu, el proyecto es de ascender y también intentar sacar chicos de Jerez, de la cantera, creo que se está trabajando bien con la cantera, pero nuestro objetivo es ascender y para eso me llama Edu. El proyecto es ese, encaminado en ese aspecto, en ser favorito del grupo, pero no vamos a hablar de ascender todas las semanas ni todos los días porque creo que como jugador lo he vivido y no ayuda. Ya sabemos cuál es el objetivo, lo tenemos claro y a partir de ahí a ponernos a trabajar y a hacerlo lo mejor posible para hacer un equipo ganador porque para estar arriba hay que ganar.

Reto "El objetivo es ese, pero no vamos a hablar de ascender todas las semanas ni todos los días porque creo que como jugador lo he vivido y no ayuda"

Cambio de planes "Mi idea era continuar en Murcia, pero la llamada del Xerez me hace cambiar de opinión, quiero ser entrenador profesional y el Xerez me ha encendido esa bombilla"

-Personal y profesionalmente en Murcia estaba muy bien y la idea era la de continuar allí ¿Qué le hace cambiar de opinión?

-Recibí otras posibilidades, pero no me llamaron la atención. Tengo allí a mi familia, estábamos a gusto, el Murcia va a crecer mucho en poco tiempo, pero yo necesitaba ese pasito adelante y creo que el Xerez me lo va a dar, vamos a crecer los dos. El Xerez es el que me hace cambiar de opinión porque mi idea era continuar allí porque estaba a gusto. Me hizo pensar, pararme, recapacitar, porque muchas veces trabajas y trabajas en el día a día y no piensas en el futuro y el objetivo que yo tengo es ser entrenador profesional, es mi ilusión y el Xerez me ha encendido esa bombilla para intentarlo.

-¿Cómo es David Sánchez como entrenador y cómo son sus equipos?

-Vengo de un filial y mi equipo siempre es protagonista en los partidos, un equipo ofensivo, que va siempre por la victoria. Es muy fácil decir aquí, pero hay que demostrarlo y tengo esa mentalidad. Sé que vengo a un contexto muy diferente a lo que es el Imperial, por estadio, por categoría, afición... Me tendré que adaptar al contexto, pero me veo capacitado y el Xerez tiene que salir a los partidos a ganar, no salir a especular, tenemos que ser protagonistas en la categoría, después el fútbol o no es justo o lo que uno trabaja no sale, pero mi idea es hacer un fútbol ofensivo y sobre todo atacar y meter goles, por mucho que tengas la pelota si no tiras a portería es difícil ganar. Esa es mi idea, la que llevo tres o cuatro años trabajando.

-Ha tenido entrenadores como César Ferrando, Bordalás, Vicente Moreno, Álvaro Cervera. ¿Cuál es el que más le ha marcado y qué enseñanzas quiere trasladar a su nuevo equipo?

-Mira, Vicente Moreno, que me tuvo en el Nástic, me hizo pensar en el trabajo. Por mi forma de jugar era muy técnico, mucho balón, y Vicente y también Cervera me pegó esa forma de trabajar más, de competir, de saltar de cabeza, cuerpear, cosas que so más fáciles porque la técnica la llevas de nacimiento. Los jugadores muchas veces nos queremos encasillar en una cosa y son entrenadores que me abrieron el abanico y me hicieron más completo. También Van Gaal o Rijkaard, era todo balón, posesión, buen criterio, tareas de posición en La Masía. Luego Bordalás, que era todo lo contrario. Cuando uno se para y piensa en todo eso creo que todos me han ayudado y he intentado coger lo mejor de cada uno.

Aprendizaje "Vicente Moreno y también Cervera me cambiaron la forma de pensar, trabajar más la posición en el campo; Van Gaal y Rijkaard eran posesión, criterio; Bordalás lo contrario. Intento coger lo mejor de cada uno"

Ideas claras "Tenemos que ser protagonistas con el balón, querer atacar, los primeros 15 o 20 minutos hacer ocasiones, generar cosas para que la afición nos anime y apriete, tenemos que hacer un fortín de Chapín"

-David, un campo como Chapín, una afición numerosa en Tercera Federación... ¿Es un reto que le ilusiona como entrenador?

-Es por lo que uno viene, por Chapín, lo que le rodea, la gente. En Chapín tenemos que ser protagonistas con el balón, querer atacar, los primeros 15 o 20 minutos hacer ocasiones, generar cosas para que la afición nos anime y apriete, tenemos que hacer un fortín de Chapín y para ascender hay que ganar y para ganar hay que hacer goles y para eso hay que generar y ese va a ser mi trabajo.

-¿Qué perfil de equipo y jugadores quiere?

-Edu y Juan Carlos tienen trabajo avanzado y yo he dicho un poco el perfil que quiero. Chapín es un campo grande y muchas veces hay que transitar, necesitamos gente de piernas que tengan fuerzas, también técnicamente la gente ofensiva que sepan asociarse, que participen, gente descarada. Hay que buscar ese perfil. Un jugador del Xerez no es lo mismo que en otro club, lo digo con todo el respeto, entonces hay que buscar un buen perfil y seguro que Edu y Juan Carlos, desde ahora con mi ayuda, vamos a acertar y a partir de ahí sacarle máximo rendimiento a los jugadores que tengamos.

-...

-Pero no hay que buscar sólo un perfil para campos como Chapín porque iremos a otros más pequeños y hay que buscar jugadores de varios perfiles. En Chapín podemos necesitar un nueve y en otro campo un perfil distinto. El trabajo de Edu no es fácil, yo lo he estado realizando en Murcia y no es fácil acertar, pero seguro que vamos a traer gente que sume y yo tendré que sacar el máximo rendimiento posible.

Perfil de la plantilla "Necesitamos gente de piernas que tengan fuerzas, también técnicamente la gente ofensiva que sepan asociarse, que participen, gente descarada"

Afición "Les pido que apoyen, que nos animen, pero nosotros también tenemos que darles cosas para que crean en nosotros y ese es mi trabajo. Si todos vamos de la mano, estaremos más cerca del objetivo"

-¿Qué mensaje le lanza a la afición que acabó jodida por el descenso?

-Pues que el descenso hay que olvidarlo, hay que borrarlo y empezar de cero. ¿Qué puedo transmitir? Pues imagínate la ilusión que traigo, las ganas que tengo de trabajar, por horas no va a faltar, por conocimientos tampoco... después el fútbol nos pondrá en nuestro lugar. Les pido que apoyen, que nos animen, que sé que lo hacen, pero nosotros también tenemos que darles cosas para que crean en nosotros y ese es mi trabajo. Si todos vamos por el mismo camino, estaremos más cerca del objetivo. Ascender en cualquier categoría es muy difícil, pero si vamos todos de la mano pues estaremos más cerca.

-Siempre se dice que el Grupo X, ¿qué grado de conocimiento tiene de la categoría?

-No tengo mucho, pero es complicada porque juegas en Chapín una jornada y la siguiente en campo artificial en campo pequeño. No es fácil, hay que amoldarse a la categoría, al contexto, a los campos y ese es mi trabajo. Yo quiero que el equipo sea mi imagen y en ese aspecto la tengo muy clara y espero que el equipo sepa empaparse de lo que yo quiero que sea en el campo.