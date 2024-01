¿Por qué no podemos ascender directo? ¿Qué tiene el primero o el segundo que no tengamos nosotros?

Pepe Rincón renovó hace unos días y hasta 2026 con el Xerez DFC. El futbolista jerezano ha dado un gran salto esta temporada después de debutar con el primer equipo en Segunda RFEF de la mano de Francis Pérez. Habitual en los entrenamientos, el técnico le dio la alternativa en el partido contra el Vélez hace ahora un año, jugando los últimos 15 minutos (victoria de 2-0) y también tuvo minutos (7) en la derrota en casa del Juventud Torremolinos. Posteriormente, el canterano volvió a bajar al filial y ya no contó para Romerito.

Esta temporada la inició en dinámica de primer equipo aunque con ficha del filial. Sin embargo, se ganó un puesto en pretemporada y David Sánchez apostó decididamente por él. Rincón ha disputado 1.143 minutos en 16 encuentros, en los que en quince fue titular -sólo fue suplente en el estadio Jesús Navas frente al Sevilla C (1-0)-, ha anotado un gol, a La Palma en Chapín (4-1), y dado cuatro asistencias, una a Antonio Moreno frente a La Palma (4-1), otra a Cheikh con el Xerez CD en el derbi (1-2) y dos a Teté en la goleada en el Carlos Marchena frente al Cabecense (0-4).

El futbolista, que oposita para convertirse en Guardia Civil, está muy satisfecho por su renovación, "nada mejor que estar en casa", apunta. "Quería quedarme y el club me ha puesto todas las facilidades". De menos a más durante la temporada y con gran margen de crecimiento, Rincón "acumular minutos y aprovechar las oportunidades" que le diera el míster, pero asentarse en el equipo titular ha sido una sorpresa. "Lo estoy jugando casi todo, así que de lujo, pero no me lo esperaba, sabía de lo que era capaz de dar, pero los saltos de categoría está por algo y suele ser más progresivo. Yo trabajo para esto, lo único que ha llegado más pronto de lo que esperaba". Y agradece la oportunidad al técnico "porque tanto él como mis compañeros me han dado mucha confianza".

El equipo comenzó mal el campeonato, pero poco a poco a ido entonándose, suma ahora siete encuentros sin perder y a falta de una jornada para acabar la primera vuelta está quinto y en puesto de play-off de ascenso. Rincón cree que la victoria contra el Xerez CD "pudo ser un punto de inflexión", pero señala que "sabíamos que los resultados tenían que llegar tarde o temprano porque estábamos trabajando muy bien. Obviamente, ganarle a un equipo hace que te crezcas, pero da igual el Xerez que el Córdoba, a nivel de confianza fue un punto de inflexión, pero estábamos trabajando para eso y esta racha no es casualidad".

Tras un inicio dubitativo, el nivel de las críticas hacia el equipo ha bajado considerablemente y el atacante incluso tira de ambición, está seguro de que el equipo luchará por el ascenso y no descarta acabar como campeón. "La Liga es larguísima, vamos bien, en buena dinámica, y ¿por qué no podemos quedar primeros y ascender directos? ¿Por qué no? ¿Qué tiene el primero o el segundo que no tengamos nosotros? Es como hay que verlo. Hay un buen equipo, nos hemos enfrentado a casi todos y mejor que nosotros te diría que ninguno en cuanto a trabajo y fútbol. A la vista está, sólo que no nos han salido las cosas como tenían que salir y el fútbol ha sido un poco injusto con nosotros, pero no es tarde y queda mucho".

De momento, el siguiente examen es en Pozoblanco, ante el tercer clasificado y un rival que está en una racha espectacular: 19 puntos de 21 posibles. "Ellos van bien, pero mejor de lo que iba el Xerez CD en los primeros nueve partidos y le ganó el Bollullos y luego nosotros... Las rachas están para cortarlas y que sea la de ellos. Si hacemos las cosas como las llevamos haciendo estos últimos partidos tenemos un 80 por ciento ganado", afirma el centrocampista jerezano.