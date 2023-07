David Sánchez, un currante del fútbol en el banquillo del Xerez DFC

David Sánchez (Sevilla, 25 de julio de 1982) es un currante del fútbol en el banquillo del Xerez DFC. Es de uno de esos entrenadores que llevan este deporte en la sangre. Como jugador mandaba en el verde y por la forma de transmitir a sus compañeros ya dejaba entrever que tarde o temprano acabaría dirigiendo a un equipo desde la banda. Se muestra ambicioso, valiente, sincero, con carácter, con las ideas claras y no le gusta dejar nada al azar. Ya en su presentación lo dejó patente.

Como futbolista siempre fue capaz de resolver situaciones complicadas a base de trabajo, esfuerzo y calidad. Como técnico, busca la comunicación con sus jugadores y transmitirles esa tranquilidad y esa impronta que él siempre demostraba sobre el verde. "Para bien o para mal, me gusta decir lo que siento, la gente se acaba cansando cuando siempre utilizas el mismo argumento".

Aún no ha aterrizado en Jerez, ya ultima los detalles de la mudanza, pero está "deseando comenzar la pretemporada", y antes de entrar en faena echa la vista atrás y recuerda su pasado como jugador, del que guarda gratos recuerdos, pero "soy exigente y siempre te queda la espinita de pensar que lo podía haber hecho mejor. He dado muchas vueltas, demasiadas, pero era muy joven y la falta de madurez y de experiencia te llevan a cometer errores. Me quedé con la sensación de que podía haber aprovechado más y mejor las cosas. Como he comentado ya, era joven, tenía que tomar decisiones y siempre están los representantes, la familia... Pero, bueno, debo estar contento".

"Me fui de casa muy joven, hace más de 23 años y tantos años dan para mucho. Todo el mundo me recuerda por lo del Barça, cuando también jugué en Primera muy joven con el Albacete, equipo en el que marqué el mejor tercer gol de la temporada con una vaselina ante la Real Sociedad después de uno de Fernando Torres y otro de Ronaldinho, logré ascensos y disfruté en muchos equipos. Al final, siempre me recuerdan por mi debut en Champions y mis entrenamientos con la primera plantilla. Cuando iba a cualquier lado, toda la gente me decía ese es el del Barça, el del Barça... La influencia que tienen los grandes clubes, especialmente Madrid y Barça, es muy superior a las demás", subraya.

Como técnico, aunque el sevillano está dando sus primeros pasos, no duda al comentar que "he evolucionado mucho. Cuando uno cuelga las botas y al día siguiente prácticamente uno empieza a entrenar, llegas con la idea de querer jugarlas todas. Había gente que iba a ver el cadete y me comentaba, 'madre mía, que se me encoje el corazón, ¿cómo juegas así?'. Jugábamos mucho por abajo, el portero también la jugaba... Tenía claro que eran chiquillos y tenían que aprender, pero también teníamos exigencias y ahí ya me di cuenta que además tenían que aprender a jugar de otro modo, tenían que aprender a interpretar el fútbol".

Además, añade: "Poco a poco, fui adaptando mis ideas a las necesidades. De todos modos, me gusta jugar bien al fútbol y ser protagonista. He estado en un filial y queríamos ser protagonistas con balón, pero también había que correr cuando teníamos espacios para hacerlo. Al final, de lo que se trata es de atacar y de tener ocasiones, sólo con balón no ganas los partidos, sólo te permite tener más situaciones gol. Mi trabajo en el juvenil y en el filial era dar ideas a los chicos para que generaran las situaciones de gol, luego que las conviertan o no ya es más cuestión de ellos que mías. Si el equipo tiene diez ocasiones claras y no las mete, tendré mi parte de culpa, pero no será mía toda. Seré el máximo responsable si el equipo no genera oportunidades. Todo va encajando. Busco un equipo que sepa competir, que cuando pueda jugar, juegue; que cuando tenga que correr y transitar rápido también lo haga y que cuando pierda el balón, presione. Ahora, en los cursos se habla mucho de las diferentes facetas, y en eso creo que he mejorado y me queda camino".

Y para madurar, "nada mejor que un equipo con exigencias como el Xerez DFC, es ideal para seguir creciendo. Llego a un sitio con una repercusión muy fuerte, que no es un filial, en el que los resultados van a mandar y seguro que todo eso me va a permitir mejorar y aprender. Lo que tengo que hacer es adaptarme lo más rápido posible a un equipo nuevo, que debe captar rápido mis ideas, y al contexto que me voy a encontrar, que es muy diferente al que he estado. De todos modos, me veo capacitado para lograr el objetivo porque de lo contrario no hubiese aceptado. Me veía también capacitado para entrenar al Murcia en Primera RFEF, por situaciones no lo fui y el Xerez DFC sí me ha dado esta posibilidad de llegar a un equipo con objetivos altos y claros y en ello estoy, voy a intentar lograrlo".

Y es que tiene claro que "no iba a abandonar mi zona de confort y mi etapa de aprendizaje en Murcia para entrenar a otro equipo de Tercera que no fuese del tipo Xerez, con prestigio y una afición importante. Cuando te llega un club así, tienes que coger el tren, aunque también sea de la misma categoría. Me equivocaré con las alineaciones o a la hora de preparar un partido, pero por trabajo, profesionalidad y por dejarme la vida por mi equipo no va a ser. Luego, esto es fútbol y las cosas pueden salir o no. Es una apuesta importante en mi vida, si lo hago bien, me servirá para escalar profesionalmente. Ya todos tenemos ganas de empezar, de hacerlo bien y de lograr el objetivo para que la gente se sienta orgullosa del trabajo del equipo".

El Xerez DFC ha firmado hasta el momento a cinco jugadores y cuatro de ellos son jóvenes sub-23. Sánchez resalta que "la idea de plantilla que tenemos es que sea joven, pero también hay que tener primeros espadas con experiencia que nos ayuden a lograr el objetivo. Tercera es la categoría más difícil que hay. En categorías superiores, todos los equipos juegan en campos similares y con dimensiones similares, pero en Tercera no sucede eso. Ahora mismo, los primeros espadas están esperando ofertas de Segunda RFEF, el pasado curso seguro que el club tuvo menos dificultades para firmar porque la categoría era más atractiva".

Igualmente, matiza: "Los futbolistas se piensan más bajar a Tercera, aunque sea para jugar en el Xerez. De todos modos, tenemos opciones que nos han comentado que si no les sale nada, el Xerez sí que es la opción número una. Hay que esperar un poquito para esas primeras espadas, aunque hay cosas avanzadas. A mí no me importa la edad, los jugadores que han llegado tienen proyección y cualidades y hay que sacarles lo máximo. En el filial, aunque era más fácil, ya lo hacía, no miro el DNI, voy a poner en cada partido a los que crea que están mejor y los cambios los voy a hacer igual. En ese sentido, hay presión y la experiencia cuenta, pero yo he jugado fases de ascenso con 21 años y mis compañeros me decían que estaba más tranquilo que los veteranos, eso va en el carácter. La responsabilidad es mía y parte de mi trabajo en el vestuario es ese. Si las cosas salen mal, el máximo responsable soy yo y lo que puede pasar es que me echen y llegue otro entrenador, pero ellos seguro seguirán. Ellos deben estar a gusto, ser felices y sentirse protagonistas, que así seguro que dan el máximo rendimiento".

Ya ha visto partidos del Grupo X y considera que "todos pensamos que nuestro grupo siempre es el más difícil, en Murcia también lo creíamos. Hay equipos como el Aguilas con un presupuesto de hasta 600.000 euros y fue campeón de grupo. Todos son difíciles, hay pocas diferencias. Es lo que he comentado antes, Tercera es complicada en general y lo importante es que la plantilla se adapte rápido a lo que quiero porque vamos a tener un equipo casi nuevo. Pretendemos que en la jornada 1, el equipo esté listo para competir y a un nivel cercano a lo que queremos".