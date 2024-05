David Sánchez, dos años más en el Xerez DFC

David Sánchez seguirá como técnico del Xerez DFC las dos próximas temporadas independientemente de la categoría en la que milite el club azulino, que comienza su andadura en el play-off de ascenso a Segunda RFEF el próximo domingo en el campo del Pozoblanco. El entrenador sevillano, que tenía una cláusula de renovación automática en caso de clasificar al equipo para la promoción de ascenso -como así ha sido- amplía su vinculación por otra temporada más, por lo que será técnico del Xerez DFC hasta la campaña 25/26.

El anuncio de la renovación del míster azulino para las dos próximas temporadas se ha realizado en el concesionario Albariza Motor de Suzuki en un acto donde han estado presentes el director deportivo de la entidad, Antonio Bello, y el presidente del club, Sebastián Alonso de Medina.

El técnico tenía la oferta desde el pasado miércoles de Feria y en pocos días ambas partes se han puesto de acuerdo porque "aquí soy feliz", ha señalado David Sánchez, reconociendo que quería un proyecto a medio-largo plazo y que se ha sentido respaldado por la entidad, por el presidente y por Antonio Bello, con el que ha habido una buena conexión desde su llegada como director deportivo tras las elecciones de hace un par de meses.

Sebastián Alonso de Medina, presidente del club xerecista, ha comentado durante la presentación que "esta renovación era deseada y esperada por todos. Una renovación que como él nos decía hace no mucho le hace sentirse feliz que le acoge con cariño y en un club que le da la opción y la posibilidad de crecer y que ha demostrado a la directiva su fidelidad, cariño y acercamiento en el poco tiempo que llevamos. Me siento muy feliz de esta primera renovación y creo que todos los socios y los aficionados se pueden sentir tranquilos y confiados en el trabajo serio, consciente y constante de David".

Antonio Bello "Es una renovación más que merecida, aclamada por el xerecismo"

Antonio Bello "agradecerle al míster y a su representante todas las facilidades que nos han puesto para que se lleve a cabo esta renovación. Es más que merecida, aclamada por el xerecismo. Creo que hay que valorar mucho el trabajo que ha hecho el míster desde el principio, porque además de ser entrenador se hizo cargo de una faceta que al principio no le correspondía. Y además creo que representa los valores del club de los que tantas veces presumimos". "Antes del play-off llegaba el momento de tener una estabilidad en el club, de hacer una renovación a medio-largo plazo donde el proyecto que queremos para nuestro club sea para darle una tranquilidad para que trabaje a gusto y por mi parte estoy contentísimo de que el míster esté aquí feliz con nosotros", apuntó Bello.

David Sánchez, a gusto

El míster azulino se mostró muy feliz por su renovación"Yo había renovado automáticamente, pero ellos querían un proyecto de dos años y en este poco tiempo que nos hemos conocido hemos estado a gusto. Si no lo estuviéramos alguna de las partes esto no se habría hecho. Llevábamos algún tiempo hablando de ampliar la renovación. Por el tema deportivo, les dije que quería que pasara un poco el tiempo porque no me gusta estas situaciones durante el trayecto de la liga".

De esta forma, "agradezco la confianza y el proyecto, aunque ya sabemos que en el fútbol depende mucho de que entre la pelota. Pero me transmiten confianza y cariño y para mí eso es fundamental. Estoy feliz, es verdad que entrenar al Xerez no es fácil, mucha presión y tensión y más ahora en los momentos que vamos a entrar, pero siempre he dicho que estoy feliz, me siento respaldado y he trabajado a gusto, me encuentro a gusto y espero estar muchos años juntos. El presi tiene razón cuando dice que estoy creciendo y el club también y creo que es mejor que crezcamos juntos"

También tuvo palabras para la afición porque "siempre me transmiten o me preguntan si iba a seguir o a renovar y eso a uno le gusta, sinceramente. Hemos trabajado mucho, estamos en un momento importante de la temporada y a partir del miércoles a pensar en el Pozoblanco. Agradezco a los jugadores y al cuerpo técnico el trabajo, el apoyo y la confianza que han depositado en mí. No es fácil muchas veces en un grupo de 20 jugadores. En un día o dos lo hemos solucionado porque no era un tema económico, sino cuestión de estar a gusto y de confianza y por mi parte lo estoy", dijo.

David Sánchez "El club ha tenido paciencia conmigo porque a lo mejor lo fácil hubiera sido echarme en noviembre o en octubre"

Sentirse respaldado ha sido clave para seguir: "Si antes de subir o jugar un play-off ya te comunican que confían en ti es obvio, eso es confianza. Sabemos que la pelotita es lo importante, pero cuando ves que uno trabaja bien, hay que dar tiempo y en ese aspecto el club ha tenido paciencia conmigo porque a lo mejor lo fácil hubiera sido echarme en noviembre o en octubre. Tuvieron paciencia y gracias al trabajo han llegado los resultados y para mí eso es fundamental, sabiendo que el fútbol es fútbol".

"Me siento muy queridos por ellos. Los veo contentos, habrá alguno que lo esté menos porque no juegue tanto, pero es difícil tener a veinte personas contentas, en ese aspecto es muy importante y yo sé que voy a saber el capitán del barco junto con Antonio en el vestuario y saber que hay que seguir creyendo en el camino que hemos marcado", finalizó.