Cobos: "El Xerez DFC tiene más posibilidades que nosotros de pasar, pero vamos a competir"

El CD Pozoblanco ha sido el equipo revelación de la temporada y ha terminado metiéndose en play-off después de un gran trabajo. Sólo necesitaba un punto para ser tercero y tener a favor el factor campo y verse favorecido en caso de empate tras la prórroga en la primera eliminatoria de la fase de ascenso. Cayó en Chapín por 2-1 y el premio se lo ha llevado el Xerez DFC, que era cuarto y le ha arrebatado esa privilegiada posición.

Antonio Jesús Cobos, entrenador del cuadro cordobés, se ha mostrado resignado tras la derrota, contento con el trabajo de sus jugadores y ha dejado claro que en ningún momento tiró el partido para guardar cartas de cara a los dos próximos enfrentamientos y desveló que cuenta con bastantes futbolistas que arrastran molestias a los que no pudo forzar.

El técnico cree que el choque fue "bonito. Nos jugábamos el campo en el que disputar los próximos dos partidos, aunque eso en estas eliminatorias nunca se sabe. Queríamos ganar el partido para empezar el play-off con buenas sensaciones y eso se ha dejado notar más que cualquier otra cosa. Lo malo es que dos errores importantes nuestros nos han impedido que logremos algo positivo. Por lo demás, creo que hicimos un buen partido a pesar de ir por detrás en el marcador y, al final, hasta tuvimos oportunidades para haber empatado".

Su once inicial presentó novedades y algunos de los titulares habituales se quedaron en el banquillo y la justificación fue clara: "Hemos pensado en cuidar mucho a la gente que teníamos tocada porque los siguientes partidos son muy importantes, más que este. Estoy contento porque no lo hemos acusado y eso dice mucho de nuestra plantilla. Lo que sí es evidente que, a partir de ahora, debemos tener cuidado con los errores porque te cuestan una eliminatoria".

Para el Xerez DFC sólo tuvo palabras de elogio y recordó que "lo he dicho ya en varias oportunidades, este equipo juega muy bien, con un modelo muy atractivo y bonito, a mí me gusta mucho. Creo que en la primera parte lo intentaron siempre, hubo momentos en los que lo hicieron bastante bien y eso, de cara a lo que resta, hay que solventarlo de alguna manera. Nosotros, insisto, lo hicimos bien, salvo en esas dos acciones puntuales que nos costaron los dos goles. Luego, cuando tuvimos la pelota, pues también hicimos las cosas bien, nos hicimos dueño del balón y dominamos. Nos medíamos a uno de los mejores equipos del grupo, necesitan muy poco para hacerte un gol".

Por último, a la hora de ofrecer su valoración sobre qué equipo tiene más posibilidades de pasar esta primera eliminatoria del play-off, matiza: "El play-off será diferente. No podíamos arriesgar con los jugadores, hay algunos que están con molestias y otros, como Samu, con cuatro amarillas. No tiene sentido apostar por ellos cuando tenemos recambios. Richard está tocado, lo mismo que Manosalva o a ver León qué tiene. El once era el más adecuado para este partido. Lo que debemos hacer es competir como lo estamos haciendo para intentar superar a un gran equipo. Ahora, igual tienen más porcentaje que nosotros para pasar por el campo, pero vamos a competir y a ver qué pasa".