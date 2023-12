"El Utrera es el rival más difícil al que nos vamos a enfrentar hasta ahora, necesitamos el apoyo de todos"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, espera lograr este sábado (12:00) en Chapín frente al Utrera la cuarta victoria seguida para cerrar el año en puestos de play-off, pero destaca el potencial del rival, al que considera el más complicado al que se van a enfrentar hasta el momento, y pide el apoyo de la afición.

–¿Qué objetivo se marcan para el último partido del año ante el Utrera, un rival de la parte alta de la tabla?

–El mensaje que le he mandado a los jugadores es que tienen la posibilidad de lograr una cuarta victoria consecutiva, que no es fácil, y acumular siete partidos sin perder y con bastantes porterías a cero. Tenemos una nueva oportunidad de sumar en casa, ante nuestra afición, y estamos preparados. Todos los integrantes del cuerpo técnico estamos de acuerdo, el Utrera es el mejor equipo al que nos vamos a enfrentar hasta ahora por lo que hemos visto. Tiene buena plantilla, tiene buen banquillo, muy buen once y es un equipo bien trabajado. Va a ser un partido muy difícil.

–¿Qué es lo que más le preocupa del Utrera?

–Me preocupa un poco todo, tienen facetas que dominan muy bien, cuando hacen recambios, como tienen buen banquillo, el equipo no se cae. Insisto, nos enfrentamos a un buen equipo, con un buen delantero, que lleva nueve goles y eso es fundamental en el fútbol porque les da muchos puntos. Va a ser un partido largo y difícil y debemos mentalizarnos porque las dinámicas empiezan y acaban. Si no hacemos las cosas bien, si no estamos concentrados y afrontamos el encuentro como una auténtica final, como siempre hacemos, lo pasaremos mal. Veo al equipo bien, tranquilo, sabe que tiene una oportunidad única para sumar tres puntos importantes para acercarnos más a la zona alta y en esas estamos, en darle confianza e importancia a este compromiso.

–Después del comienzo irregular, el Xerez DFC va a cerrar 2023 en la parte alta, ¿qué balance hace de estos meses de competición?

–Ha sido un primer tramo de liga intenso, con semanas muy duras, pero como siempre hubo buenos y malos resultados, tuvimos en algunos momentos cierta tranquilidad y alegría. Las jornadas en las que hubo derrotas fueron durísimas, miro hacia atrás y recuerdo los viajes de regreso de Espiel, Lucena o Coria... Esto es fútbol, estamos en un lugar en el que a muchos les gustaría estar, con mucha presión y con un objetivo alto. Somos un equipo nuevo, pero no hay paciencia. De todos modos, prefiero esto a estar en un equipo con retos menores y sin ambición. Estamos en el camino y aún queda mucho, no hemos hecho nada y es lo que le queremos transmitir a los jugadores, ellos lo saben. Aquí con dos derrotas seguidas otra vez te complicas, está todo muy igualado ahora y debemos seguir sumando todo lo que podamos para engancharnos al grupo de los de arriba y llegar a las últimas jornadas con todas las opciones posibles.

Orgulloso del grupo "Me he sentido respaldado y estoy agradecido a los jugadores; soy una herramienta más para ellos para mejorar como equipo"

–¿Qué ha ganado el equipo en estas jornadas que lleva sin perder?

–Madurez, confianza, alegría, tranquilidad... La verdad es que llevamos seis o siete semanas con esta tranquilidad y se nota. Siempre hemos confiando en nuestro trabajo, ya lo he comentado, si hubiese tenido dudas por parte de ellos sobre mi forma de trabajar o de ver el fútbol, ya no estaría aquí. En las malas, confiaron en mí y en lo que hacíamos, aunque cada uno tiene su forma de ver esto. Me he sentido muy respaldado y les estoy muy agradecido. Simplemente, soy una herramienta más para ellos para que mejoremos como equipo en diferentes facetas. Tenemos que ayudarles porque los protagonistas son ellos cuando ganan, cuando perdemos, el protagonista es el míster.

–¿Qué respuesta espera de la afición con la iniciativa de entradas a dos euros?

–Es un día raro, pero esperamos encontrarnos una buena entrada porque necesitamos a los aficionados. En Conil, al final, su empuje nos dio ese plus. Todos tenemos que acudir al campo concienciados de la dificultad del partido que vamos a afrontar. Nos vamos a medir a un equipo también recién descendido de Segunda RFEF, con buena plantilla. Va a ser un partido duro, en el habrá momentos en los que nos sometan, que tengan el balón y que nos metan atrás, pero tenemos que sacar adelante el partido entre todos. Me gustaría un ambiente espectacular, que la gente apriete, que se vaya enganchando cada día más. Lo necesitamos, tienen que saber lo importante que es su respaldo y que los jugadores vean un estadio ambientado, que apriete. Ojalá encontremos eso porque estamos marcando el camino, lo hemos logrado entre todos y esto es parte de todos.