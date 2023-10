"La afición nos va a dar muchos puntos, estoy contento porque he respirado fútbol"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró aliviado y disfrutó con el triunfo de su equipo frente al Ayamonte. Aseguró sentirse "contento, he respirado fútbol y esa unión real entre equipo y afición".

–El Xerez DFC tenía que ganar y ganó...

–Estamos muy contentos, hemos dado sensación de equipo, generado muchas ocasiones y he visto a mi equipo maduro. El rival también juega y con el 1-0, ellos acumularon gente arriba y se volcaron, pero seguimos teniendo la pelota y generando, pero es fútbol. 1-0 y con la sensación de sufrir porque en cualquier acción... Insisto, me marcho contento porque he respirado un poco, el equipo se acerca a lo que quería desde que llegué.

–¿Le parece corto el resultado por lo que comenta?

–Quiero ver otra vez el partido, pero creo que tuvimos más de diez ocasiones y eso es bueno, nosotros lo valoramos porque eso es trabajo. Veo los partidos de otros equipos, ganan por la mínima y se marchan contentos con una ocasión o con media. Nosotros nos vamos ganando por 1-0, con muchas oportunidades y la sensación de haber sufrido porque somos el Xerez DFC. Soy exigente, no he venido de Murcia aquí a ser octavo, quiero lo mejor, los jugadores, también, pero esto es fútbol y no siempre pasa lo que queremos y trabajamos. La exigencia debe ser positiva.

Emocionado "Tengo que dar las gracias a nuestros seguidores por el recibimiento, se me han puesto los pelos de punta"

–(...)

–El jueves hablaba con Jose Granados y por fin he visto esa unión entre afición y equipo. Lo que hemos vivido, lo necesitábamos, tenemos muchos enemigos fuera de nuestro círculo y nosotros debemos ser una piña. Cuando pite el árbitro, hay tiempo para protestar, mientras tanto hay que animar. Esos somos nosotros, un club especial y ahí tenemos que morir, debemos ser uno y luego ya la culpa será del míster. Los jugadores necesitan el apoyo y durante unos minutos, cuando ellos apretaron, en la grada se notó. Los futbolistas están jodidos, la gente se queda con el resultado, pero antes del 1-0, merecimos el 0-1. Insisto, he respirado fútbol y nuestra afición nos va a dar muchos puntos. Después de una derrota es complicado expresarte, no le podemos pedir a la afición nada, pero da gusto lo de hoy. Necesitamos ese empuje y esa unión y si después del minuto 95 creen que no hemos sudado la camiseta, pues que lo digan. He jugado al fútbol y huelo esas cosas. Tengo que darle las gracias por el apoyo, se me pusieron los pelos de punta con el recibimiento. El año es muy largo y se lo he dicho a ellos, cada partido debe ser una final y así se consiguen los objetivos.

–¿Era más importante ganar que jugar bien?

–No soy de ese tipo de entrenadores. Trabajamos durante la semana para esto y, ya lo he dicho, la pelotita ha entrado y en Coria generamos y no entró antes que marcaran ellos. El fútbol son resultados, hay que saber leer los partidos y con La Palma, por ejemplo, también nos entró a la primera o en la segunda llegada clara. Cuando encajamos en Coria el 2-0 nos llegó el nerviosismo y el querer hacer lo que no debemos. Tenemos más tres y ya pensamos en el Lucena, que va a alza, y va a ser un partido complicado. A ver si este triunfo nos sirve de punto de lanza.

–El equipo en casa está fuerte con siete de nueve, ahora necesita mejorar fuera...–Totalmente, pero es lo que he comentado al Ciudad de Lucena seguro que le ha sabido bien empatar en Bollullos ya nosotros, no. Puntuar allí no es fácil, hay mucha igualdad en la categoría. El domingo tenemos otra final y hay que seguir trabajando.