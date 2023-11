"Estoy cansado y cabreado, cuando hacemos las cosas mal somos un equipo vulgar"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, no ocultó su decepción al final del partido que su equipo perdió en Espiel. Se mostró "cabreado y cansado" y admitió que el encuentro lo perdieron por errores propios.

–¿Qué análisis realiza del encuentro?

–Los primeros cinco minutos fueron complicados hasta que nos adaptamos al campo, pero luego tuvimos ocasiones claras y no entraron. Y ahí está la diferencia. La nuestra de Ilias era clara y la de ellos, en una falta lateral que tengo que ver si está mal defendida o no, la meten. A partir de ahí, volvemos a las andadas. Nos entra la ansiedad y hacemos las cosas mal hechas y cuando eso sucede, somos un equipo vulgar, mientras que cuando hacemos lo que entrenamos, somos un equipo difícil de batir. Estoy cansado y muy cabreado porque se nos ha escapado otra oportunidad única para acercarnos arriba y, además, creo que ha sido por deméritos por nuestra parte.

–¿Le está pesando la ansiedad al equipo?

–Todo influye, por supuesto, pero si no se acostumbran a jugar en un club como este, pues... El jugador de saber donde está y si no está preparado, pues... Día muy duro y semana dura. Insisto, estamos muy jodidos porque pensábamos que aquí podríamos marcar un punto de inflexión para engancharnos en la zona alta después del triunfo en casa. Es la cuarta vez que nos sucede y todos tenemos que mirarnos el ombligo, tenemos que saber dónde estamos y lo que queremos porque aquí no lo hemos demostrado. Que si Ilias hubiese marcado, el partido hubiese sido otro, pues seguramente... Pero a partir del gol de ellos nos entró la ansiedad.

–¿Qué le pasa al equipo fuera de casa, que genera y no acierta con el último pase y en la definión?

–Eso es cuestión de calidad. Eso se puede mejorar, se puede entrenar, pero es calidad. La ocasión de Ilias de cabeza sin portero no fue ni entre los tres palos y luego, tuvimos otras opciones más y luego, la de Rubén Jurado, que tiene experiencia y calidad fue dentro. Eso marca diferencias en los partidos.

–¿Qué le ha parecido el Atlético Espeleño?

–Venía de tres derrotas consecutivas, en una situación muy complicada y ha competido. La ocasión de Ilias fue fundamental, pero no estamos teniendo acierto ni en la definición ni en el último pase y eso hay que mejorarlo porque va a ser difícil. Hicieron su partido y lo hicieron bien. En la segunda mitad, hicimos cosas que no debimos.

–¿Qué se le dice a los aficionados que se han desplazado?

–Nos sentimos mal. Es una locura venir hasta aquí para apoyarnos y estar con nosotros y fuera de casa les volvemos a fallar. Otros días, estuvimos mejor, pero ya lo he comentado, en esta oportunidad. El partido lo hemos perdido nosotros.