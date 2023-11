La vida sigue igual fuera de casa (1-0)

La vida sigue igual. El Xerez DFC no sabe ganar fuera de Jerez y ha perdido por 1-0 ante el Atlético Espeleño, un equipo instalado en la zona baja de la tabla y que encadenaba tres jornadas sin ganar. Un gol de Rubén Jurado, muy protestado por los azulinos al considerar que llegó en fuera de juego, a la media hora ha dado al traste con las ilusiones de un equipo que no mostró su mejor versión ni muchísimo menos, que no supo aprovechar sus ocasiones y al que le faltó intensidad y experiencia por momentos. La marcha del conjunto xerecista fuera es nefasta, un punto de quince.

David Sánchez desplazó hasta Espiel a 21 jugadores y realizó tres descartes, Álvaro Martínez, que aún no está al cien por cien tras no poder terminar el partido de la pasada jornada ante el Gerena por unas molestias musculares, Pedro Pata y Juan Chaves. Y en el once introdujo dos cambios. Hugo regresó al centro de la defensa en lugar de Galafate, y Carri fue la gran novedad en el centro del campo para ocupar la ausencia de Martínez.

Había mucho en juego, el Xerez DFC tenía depositadas muchas esperanzas en esta cita para lograr el primer triunfo del curso fuera de cara y Carri probó a Pedro Caballero a los tres minutos, aunque justo después llegó una oportunidad clarísima para los Quero. Una contra con Adriano Romero como protagonista no la culminó Guille Roldán porque se topó con un inspirado Matías Ramos.

El Xerez DFC reaccionó y buscaba la forma de soltarse, pero no era fácil en un terreno de juego en el que el bote del balón le jugaba alguna que otra mala pasada y en el minuto once perdonó el 0-1. Ilias, con todo a favor, no acertó a mandar de cabeza dentro de un balón rechazado por el portero tras un disparo de Marcelo.

1-0, Rubén Jurado

El juego directo no beneficiaba al Xerez DFC, que no terminaba de encontrarse cómodo ni de encontrar las mejores soluciones. Rubén Jurado, siempre con la caña preparada, lo intentó en el 24' y en el 26', Matías detuvo un lanzamiento de Tena. Y en el 31', jarro de agua fría. Una falta lateral lejana botada por Molina la cabeceó al fondo de la red a placer Rubén Jurado. Los azulinos se quedaron dormidos a la hora de defender la acción, pero también reclamaron con insistencia fuera de juego del ariete.

El gol hizo daño a los azulinos, espesos y con Ilias, Carri y Teté entrenando poco en juego. Los balones largos buscando a Cheikh eran el único recurso y no era suficiente para poner contra las cuerdas a un conjunto local que se sentía cómodo con la situación y que comenzaba a llevar el partido a su terreno.

Aún así, en el 34', un remate de cabeza de Hugo tras un saque de esquina de Carri se marchó fuera. En el 44', un balón alto de Ilias lo sacó Pedro Caballero y en el 46', Pepe Rincón perdonó el empate. Una buena contra que inició Parejo con un balón largo que tocó Cheikh dejó al canterano en una buena posición. Encaró al portero y con todo a favor, cruzó el balón a la izquierda y falló el mano a mano. Ocasiones así no se pueden fallar.

Segundo acto malo

El Xerez DFC no se podía dejar nada si quería voltear el marcador, pero el paso por vestuarios no le animó demasiado. Jurado se plantó ante Matías, que le tapó bien los huecos y mandó el balón alto. En el 53', fue el meta local el acertado para salir ante Pepe Rincón y en el 62', un disparo de Ilias se le escapó por encima del larguero.

El combinado azulino no funcionaba y David Sánchez quiso reactivarlo. Primero apostó por Antonio Moreno por Teté y luego por Friaza y Beto por Ilias y Marcelo. Nada funcionaba, el crono volaba y el empate no llegaba.

Posible penalti a Cheikh

Ángel Rueda agarró al borde del área a Rubén Jurado en el 70' y la falta peligrosa lanzada por Adriano rozó la escuadra izquierda de Matías. El partido se había vuelto un poco loco y las llegadas a las áreas, con más o menos peligro, eran continuas. En una de ellas, los azulinos protestaron al árbitro de forma unánime reclamando penalti sobre Cheikh que el sevillano Catalán Pérez ni consideró.

Los últimos minutos fueron un querer y no poder de los xerecistas frente a un rival que ya había renunciado totalmente al ataque, que defendía con uñas y dientes su tesoro y sólo se encomendaba a montar a alguna contra. Y así pudo llegar el 2-0, pero Matías salvó los muebles y Antolín no supo aprovechar su clara opción.

Al final, derrota y nueva decepción de un equipo que no remonta, que no es capaz de ganar fuera de casa ni de encadenar varios triunfos seguidos. De esa forma, tiene complicado acercarse a su objetivo, que no es otro que pelear por el ascenso.