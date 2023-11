“El empate no es justo, se nos escaparon dos puntos”

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, se mostró contrariado al final del encuentro ante el Ceuta B, asegura que han dejado escapar dos puntos y no considera justo el empate por lo visto sobre el verde.

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Bajo mi punto de vista, se han escapado dos puntos de Chapín. Estoy cabreado y enfadado porque hicimos treinta y cinco minutos que son difíciles de verlos hoy en día en cualquier categoría. Tuvimos muchas ocasiones, generamos muchas situaciones, creo que tuvieron oportunidades casi todos. Esta vez no nos ha faltado definición, nos ha faltado más rabia, más querer matar el partido.Metimos el 1-0 y seguimos igual de bien con balón, pero luego hay que tener más picardía, más maldad, más interés, no sé qué palabra me falta, para haber matado el partido y haber hecho el segundo. Ellos lo tienen, pero no lo hicimos y a partir del minuto treinta y cinco el partido se niveló un poco.

–La segunda parte empezó igualadilla, pero, poco a poco, nos fueron comiendo el terreno, nos metieron mucha gente arriba, hicimos un cambio natural, Moreno por Pepe, hicimos otro también natural, Teté por Cheikh, porque el equipo estaba un poco cansando y era complicado mantener el ritmo. Pensamos que Cheikh nos podía dar un gol en una contra, pero sufrimos. Ellos tuvieron ocasiones, no del todo claras, pero sí algunas. Corrían y basculaban mucho, nos metieron muy atrás y, en esos momentos, era complicado que un jugador tenga esa capacidad de dar ese paso hacia adelante. Cuando hicimos los últimos cambios y vimos que no éramos capaces de hacer contras, lo que hicimos fue intentar amarrar el partido metiendo a Ángel y a Chaves para ganar piernas. Buscábamos piernas porque el equipo se había caído físicamente después de lo mucho que habían corrido los chicos.

–¿Qué ha echado de menos para que el equipo no se echara atrás?

–Esto es fútbol y por mucho que hubiera dicho... Cuando un equipo te coge el balón, te somete y te mete atrás es difícil darle la vuelta a la situación porque la gente ofensiva estaba cansada. El equipo ha terminado cansado físicamente y nos faltó balón y paciencia.

–¿Se queda con algún factor positivo del partido?

–No. Lo encarábamos con muchas ganas y con mucha ilusión el partido empezó muy bien, hacia mucho tiempo que no veía a un equipo con las ideas tan claras, con situaciones, con . Los jugadores dieron un paso adelante y estaba contento, pero la experiencia es un grado y el partido me estaba dando miedo. Se lo dije en el descanso, todo se estaba complicando y al final nos empataron con un gol desde el borde del área en una situación que hemos trabajado porque marcan muchos goles así.

–¿Considera justo el empate?

–No. Ellos tuvieron una clara en la segunda parte, pero quiero ver el partido. Recuerdo muchas ocasiones en la primera parte y de haber hecho el segundo, todo hubiese sido distinto. Los chicos son jóvenes y creo que se vinieron un poquito arriba con el 1-0 y con el buen juego que estaban haciendo, en el descanso metí una buena bronca porque no quería que el partido se pusiese como ha terminado poniéndose.

–Se resiste la segunda victoria consecutiva después del triunfo ante el líder...

–No hay excusas, estábamos en casa ante nuestra gente y el equipo hizo una buena primera mitad para haber marcado más goles y luego sufrimos, lo sabíamos, por eso me fui al descanso enfadado.