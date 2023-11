Justo empate en Chapín en un partido con dos caras (1-1)

El Xerez DFC ha desaprovechado una gran oportunidad para haber sumado por primera vez dos triunfos seguidos. No ha pasado del empate a uno ante el Ceuta B en Chapín en un encuentro con dos caras. La primera mitad fue un monólogo de los xerecistas, que dominaron siempre a un rival desconocido y que a los seis minutos se adelantó en el marcador con una diana de Carri. El segundo tiempo fue totalmente para los visitantes, que se hicieron dueños de la situación y que firmaron las tablas con un buen gol de Sufian en el 84'.

David Sánchez tiene claro que lo que funciona no se toca y tras el triunfo el pasado domingo en el derbi ante el Xerez CD por 2-1, apostó por el mismo once, con el cambio obligado de Galafate en el centro de la defensa en lugar de Hugo Carrillo, sancionado con un partido por su roja directa y al que no perdonaron ni Competición ni Apelación. Su equipo salió en tromba, presionando arriba y buscando los puntos flacos de un filial caballa que está realizando una gran temporada y que llegaba en puestos de play-off. En la sala de máquinas, una vez más Parejo y Álvaro Martínez. Teté hacía de falso nueve, Carri hacía de enganche y Pepe Ricón y Charid se abrían a las bandas.

Carri abre la lata

Y a los seis minutos abrió la lata. Beny se internó por la banda izquierda, llegó a la línea de fondo y la puso rasita al corazón del área para que Carri, bien colocado, sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red. 1-0. El partido se le ponía de cara al cuadro azulino con la autoestima alta, que salió a hacer sangre desde el minuto uno y que no tardó en gustarse. Tanto, que a los once minutos Beny no hizo el segundo después de un gran pase de Beto, luego la grada reclamó penalti sobre Ilias y al cuarto de hora Teté quiso rizar el rizo de la excelencia y cruzó en exceso el balón ante Rodin.

El cuadro de David Sánchez era un vendaval ante un rival desconocido, incapaz de frenar a un rival que le pasaba por encima, y en el 18', un gran remate de cabeza de Beto Plaza que se estrelló en el larguero. Los azulinos eran una máquina de generar y Rodín tuvo que salir atento para frenar a Pepe Rincón.

Los caballas respiran

Superada la media hora, el Ceuta B comenzó a estirarse y a buscar la meta azulina con un juego vertical ante un Xerez DFC al que ya le costaba tener posesiones más largas y cedía metros y en el 37' no pudo sacar renta de una buena jugada de Ilias que se internó y cuando buscaba el pase de la muerte al corazón del área no acertó a levantar el balón para evitar que la zaga visitante lo sacase.

El árbitro sólo descontó un minuto en un primer acto intenso y con un Xerez DFC B superior, que no permitió casi nunca al Ceuta B salir a la contra, que es como se siente cómodo. Taufek, uno de sus mejores jugadores, apenas tuvo protagonismo y Beto siempre le vigiló bien.

Taufek, al poste

Tras el descanso, ni David Sánchez ni Mohamed y Perita realizaron cambios, pero sí que ajustaron líneas, principalmente el filial, que en la primera parte no inquietó a Matías Ramos. Los azulinos no podían bajar la guardia, pero lo hicieron, y ya les costaba más y en el 54, Taufek se sacó de la chistera un gran disparo tras un bonito recorte, que pegó en la cepa del poste después de que Matías Ramos tocase con la punta de los dedos el balón para evitar que acabara dentro. Primer susto.

El Ceuta B se hizo con el control de la medular y la decoración del partido cambió de forma radical. Los azulinos sufrían y tenían que ponerse el mono de trabajo para frenar a un rival que se estiraba y que comenzaba a mostrar las garras con un juego rápido y directo, Mohamed hizo un triple cambio y Sánchez sacó del verde primero a Pepe Rincón por Moreno y luego a Teté para dar minutos a Cheikh, autor del segundo gol al Xerez CD. Y en el 69', el Ceuta no empató de milagro, entre la defensa y Matías evitaron las tablas. Y en el 77', otra buena intervención de Matías, que despejó un disparo duro de Adil.

Minutos de sufrimiento y tablas

El Xerez DFC sufría ante el paso al frente del combinado rival, que lo intentaba de todas las maneras mientras la grada animaba para dar alas a un equipo que ya no era el de la primera mitad. Al final, tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose. Sufian agarró un balón en la frontal del área y la estirada de Matías Ramos no fue suficiente. El tiro se estrelló en la cepa del palo y acabó dentro. 1-1. Minuto 86. Era la justa recompensa al esfuerzo de los caballas en la segunda mitad.

Tras encajar la igualada, el cuadro azulino quemó sus naves y hasta forzó tres saques de esquina seguidos y con seis minutos de descuento había tiempo para algo más, pero ya le faltaban ideas y fuerzas. Otro partido más, el cuadro xerecista iba de más a menos de forma notable y los cambios no dieron el resultado deseado.