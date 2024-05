"Estoy muy feliz, pero no me voy contento a casa con el partido"

El Xerez DFC necesitaba un triunfo ante el Conil tras el empate entre Salerm Puente Genil y Pozoblanco (3-3) para atar el play-off de forma matemática y lo logró. Se impuso 1-0 con mucho sufrimiento al cuadro jandeño con una diana de Teté tras un saque de esquina. Ya ha hecho la primera parte de los deberes y ahora buscará en las dos jornadas que restan escalar posiciones en la tabla que le concedan beneficios ene l play-off.

David Sánchez, entrenador azulino, se mostró feliz por el logro, pero aprovechó el momento de euforia para dar un toque de atención a su equipo. Aseguró que no le gustó nada el encuentro y resaltó que "si estamos al sesenta o setenta por ciento somos un equipo vulgar y si estamos a un noventa o un cien, un equipo complicado".

El técnico, antes de valorar el partido, también quiso felicitar "a los jugadores, a los directivos, a la afición y a todo lo que nos rodea. Todos los años no se juega un play-off. Los jugadores, después de una temporada complicada, ha conseguido el primer objetivo". Del mismo modo, tuvo palabras de ánimo para las familias de los pequeños Martín y Valentina, con enfermedades raras, solicitó ayuda y felicitó al club por la organización del Día del Niño en la Pradera.

–¿Cómo ha visto el encuentro?

–Como entrenador, no me ha gustado mi equipo, no me puedo ir contento a casa. Siempre soy muy tranquilo con ellos y los intento evadir del exterior, pero en este partido no puedo hacerlo. La semana pasada en Cartaya perdimos y me fui contento, el equipo lo dio todo y jugó al ritmo que queremos. El Conil ha hecho su partido y yo no me voy contento porque no hemos sido nosotros, ha sido de los peores encuentros. Tienen que saber no se ha cumplido el plan de partido ni se han visto las ideas que pretendíamos. Es bueno que tengan clara la realidad y saber cómo estuvieron. De todos modos, estoy contento porque han hecho un trabajo duro desde el primer día y estoy satisfecho por el primer objetivo.

–¿Le han podido pasar factura a su equipo los nervios y la presión de ganar para atar el play-off?

–No me vale eso. Después del partido he oído eso, que si estuvimos precipitados, con nervios... No. No puedo mentir y lo he comentado en el descanso. Podemos tener un mal día, no estar finos con balón... todo eso lo entiendo perfectamente, pero es que la idea planteada no se ha visto. Eso no puede pasar. Entiendo que en un once siempre hay uno o varios jugadores que puedan no estar al nivel, pero es que en esta oportunidad han sido bastante los que no han estado a su nivel. En el descanso, salvaría a muy pocos y también en la segunda parte, a pesar del gol. No me ha gustado mi equipo y deben darse cuenta porque ahora nos vienen muy duras. Me han faltado cositas y, vuelvo a insistir, que se cumpliera el guión del partido. Necesitamos un poquito más.

–El Conil vino a defender y poco más...

–Sí y tuvimos siete u ocho ocasiones, pero el día del Cartaya también y fue diferente. Nos costó mucho porque fueron duros y defendieron bien, pero mostramos nuestro perfil. Aquí, no y necesitamos algo más. Cuando jugamos a un sesenta o a un setenta por ciento somos un equipo vulgar y cuando lo hacemos a un noventa o a un cien por cien sí que nos convertimos en un equipo complicado. Tuvimos oportunidades y, lo mismo de haber marcado antes el resultado hubiese sido distinto, pero no me he visto reflejado en mis jugadores. No ha sido mi equipo, es la realidad. Lo siento. Me sabe mal porque han logrado un objetivo que era muy difícil, siempre los valoro y voy a muerte con ellos, pero no... Hay que hacer lo que se habla porque de lo contrario nos va a costar mucho.

Renovación "Estoy muy muy feliz aquí, me siento muy identificado con la idea de este club; vamos a acabar el año lo mejor posible y luego, hablaré"

–Restan dos partidos, ¿qué espera después de este toque de atención?

–Hay días en los que no estás fino y no pasa nada, pero he sido futbolista y lo veo, han habido muchos jugadores que no han estado a su nivel y eso ha provocado que nos convirtamos en un equipo vulgar y ya está. Toca desconectar un poco ya, luego, a pesar en el Utrera para quedar lo más arriba posible y representar al escudo que lucimos. Nos hemos hecho fuertes y lo pasamos mal en muchos momentos y me siento orgulloso de ellos, pero todos tienen que estar al cien por cien para intentar acercarnos al objetivo.

–¿Se esperaba así al Conil?

–Ha hecho su partido, pero es que nosotros no estuvimos bien. Tuvimos ocasiones claras para habernos adelantado antes, pero es que no me gustó mi equipo. Hemos levantado esto a base de intensidad y de actitud, que la tienen, pero en esta oportunidad me ha faltado. Pueden estar regular dos o tres, pero no tantos, ahí hay que dar un toque de atención, lo que nos viene es duro.

–Con el play-off, usted está renovado...

–Estoy muy feliz aquí, me siento un privilegiado por entrenar en este club y estoy muy muy contento. Vamos a terminar el año esperemos de la mejor manera. Insisto, me siento feliz y muy identificado con este club y con su idea. Cuando acabe el año, hablaré. Pero, vamos, que estoy muy feliz. Me gustaría, por último, mandar un mensaje a la afición para que este fin de semana apoye a nuestro filial y al División de Honor juvenil, que se están jugando la vida y son nuestra base. La Granja tiene que ser Chapín.