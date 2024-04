"Hicimos un partidazo y un despliegue físico brutal"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, no perdió nunca la confianza en su equipo. En los malos momentos, supo arropar a los jugadores y transmitirles seguridad y ahora que está a un paso de lograr el primer objetivo del curso, el play-off, pide calma y destaca el gran momento de sus pupilos. Se muestra orgulloso del partido realizado en Ceuta, que les permite mirar hacia la parte alta de la tabla y no renuncia a nada. Con estos tres puntos, los azulinos se afianzan en la cuarta plaza con 52 puntos, pero están a dos del Pozoblanco, que es tercero con 54 y a tres del Ciudad de Lucena, segundo con 55.

–¿Cómo ha vivido un partido que ha tenido de todo?

–Estoy muy contento porque hemos ganado en un campo muy difícil. Hacía mucho calor y el césped artificial ya sabemos todos que no es lo que más nos beneficia. El equipo ha sido muy fuerte en la primera parte y ellos no tuvieron ni una ocasión. Es cierto que nos costó generar, aunque tuvimos algunas en centros laterales y alguna jugada en el área y logramos adelantarnos en un balón parado, que es muy importante. En la segunda, salimos con el mismo ritmo, marcamos el segundo y tuvimos el 0-3, pero en un balón parado nos metieron el 1-2 y pasó lo típico que ocurre en estos encuentros, que acabas sufriendo. Fue una lástima que Pablo no pudiese hacer el 0-3. A partir de ahí, aunque ellos tuvieron sus ocasiones, nosotros también las tuvimos a la contra y lo que más me gustó fue que el equipo estuvo muy sólido y fue honrado. Insisto, estoy muy contento por el bloque que hemos formado. Tenemos tres puntos más y toca seguir. Hay que reconocer el trabajo porque ellos llevaban muchos partidos sin perder y creo que, junto a nosotros, es de los equipos que en mejor momento están, y los chavales han hecho un partidazo y un despliegue físico brutal.

–El once ha presentado tres cambios, ¿qué tienen Matías y Teté?

–Matías tenía molestias por un golpe que recibió la pasada jornada y ha estado toda la semana sin entrenar, pero aquí contamos con todos y confiamos en todos, todos son jugadores del Xerez DFC. Estamos aquí para sumar, le ha tocado a Llamas después de mucho tiempo y ha hecho muy buen partido. Teníamos la baja de Hugo por sanción y Oca ha hecho un partidazo y Teté sigue con problemas en el hombro, pero ha salido Pablo y ha hecho buen trabajo. Esto es de todos, no es de ocho ni de siete. Estamos contentos, todos han hecho un buen partido y hay que confiar en la totalidad de la plantilla, somos una familia. Los que han jugado sabíamos que iban a responder porque se les nota en el día a día en los entrenamientos. Además, Matías ha visto la quinta en el banquillo para que se recupere bien. Estoy contento por Llamas porque es muy buen chaval, muy querido en el vestuario y ha hecho un buen partido.

–El equipo conocía los resultados de la jornada matinal, ¿fueron un plus de motivación?

–Los conocíamos y sabíamos que el partido era importante de cara al play-off. Sumamos los tres puntos y quedan seis partidos aún. Ya sólo pensamos en el Cabecense, que también va a ser un partido complicado y hay que seguir sumando.

–¿Qué le dice a los setenta aficionados que han acompañado al equipo?

–A todos los que han venido hasta Ceuta les tenemos que dar las gracias. Eso se lo comentamos a los jugadores antes de salir, que había que pensar en esas personas que han hecho un gasto importante para que volvieran orgullosas de nosotros y así ha sido. El equipo está bien, fuerte, sólido, y con balón estamos muy bien porque hay jugadores que están a muy buen nivel. Queda poco, dieciocho puntos solo, pero hay que estar tranquilos.