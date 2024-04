Ejercicio de personalidad en el Martínez Pirri (1-2)

Un triunfo de personalidad y de prestigio. El Xerez DFC ha demostrado en el Martínez Pirri que es un auténtico avión y se ha impuesto por 1-2 al Ceuta B en un bonito partido, disputado, con emoción y sufrimiento en los últimos momentos. Los azulinos están lanzados, han encadena su octava jornada sin perder -seis victorias y dos empates-, siguen cuartos, pero ahora con 52 puntos, a sólo dos del Pozoblanco, que es tercero tras caer en Conil y a tres del Ciudad de Lucena, segundo con 55 después de perder también ante el Gerena. Ya no necesita mirar al sexto, comienza una nueva película y lo han hecho en el escenario del mejor cuadro como local hasta el momento.

Ilias Charid abrió la lata en un minuto de los que llaman psicológicos, ya que lo logró en el descuento del primer tiempo y en el inicio del segundo Carri, que sigue en estado de gracia, ponía el 0-2. Sixtus acortó distancias en el 70', pero el cuadro xerecista supo sufrir y demostró que está preparado para afrontar grandes batallas.

Tres cambios en el once

De entada, David Sánchez se vio obligado a realizar tres cambios en el once respecto al que empató ante el Xerez CD en el derbi. La variante que más llamó la atención fue la suplencia de Matías Ramos. El titular en la portería fue Llamas, que hasta este momento sólo había disputado un partido, en la segunda jornada de liga en Bollullos (0-0) y por lesión del argentino, que recibió un fuerte golpe en la cabeza en el compromiso inaugural de la campaña frente al Salerm Puente Genil. El segundo cambio era esperado. Oca entraba por el sancionado Hugo Carrillo y el tercero llegó en ataque. Teté desapareció de la lista por lesión, aunque el club le había hasta incluido en la lista, y en punta apareció Pablo González, autor del gol del empate ante el Deportivo. El resto, los habituales.

Con los resultados que se habían dado en la jornada matinal, el Xerez DFC sabía que un triunfo le podía dejar en una situación mucho más privilegiada que la que ocupa y la primera opción clara del choque fue para Carri, que probó fortuna con un buen disparo tras un centro de Pepe Rincón, que se le marchó por encima del larguero (6').

Control azulino

El cuadro azulino intentaba jugar y no bajaba la guardia en un primer cuarto de hora muy intenso, aunque sin oportunidades claras para unos y otros. La primera opción para los locales llegó en el 23', tras una falta de Marcelo que lanzó Moyano y a la que no llegó Gonzalo porque Oca la mandó a córner cuando la pelota la esperaba Llamas. Luego, un error de Álvaro Martínez dejó un buen balón que Cobo no supo entregar con precisión a Sixtus, en una inmejorable posición para buscar el uno contra uno con el meta azulino (26').

El respeto era máximo y una caída de Hoyos en el área (35') fue protestada por los norteafricanos, que no encontraban la manera de hacer daño a un Xerez DFC bien plantado, que basculaba, se replegaba bien, no dejaba demasiados espacios a su adversario y apretaba y comenzaba a hacerse con el control del juego. De todos modos, las oportunidades no eran muchas ni tampoco claras. Y en el 43', Cobo mandó por encima del larguero un balón claro desde la frontal del área tras una larga jugada de ataque del Ceuta B.

0-1, Ilias (45'+1')

Y en el descuento, cuando todo hacía indicar que los dos equipos se marcharían a la caseta con tablas, saltó la banca. Una falta de Nacho escorada a la izquierda la botó Carri al segundo palo, la remató Oca de cabeza, la rechazó Rodín y en el área pequeña la cazó Ilias para mandarla dentro de la cazuela. 0-1. Minuto 46. Otro gol a balón parado. El primer tiempo fue igualado, con dos equipos que siempre buscaban tocar el balón y que se decantaba del lado del más insistente y del superior.

0-2, Carri abre brecha

Los dos equipos regresaron al verde sin cambios y el Xerez DFC, muy seguro y con personalidad, no tardó en abrir brecha en el marcador. Una buena acción de Ilias por la izquierda la culminó con un centro atrás para Carri, que no perdonó dentro del área y batió a Rodín para hacer el 0-2. Todo se le ponía de cara a la escuadra de David Sánchez, que estaba dando un golpe importante sobre la mesa en el campo del quinto y del que era el mejor cuadro como local del grupo.

Los azulinos no se conformaban y Rodin le negó el tercero a Pablo González (53'). El meta realizó una buena parada al delantero, con todo a favor en el área pequeña, tras una buena jugada por la izquierda entre David León e ILias. Luego, Álvaro Martínez y Carri lo intentaron desde lejos y el Ceuta apostó por un triple cambio buscando variar el rumbo de un encuentro que se le escapaba.

Sixtus recorta distancias

El crono volaba y el Ceuta B, también a balón parado, logró acortar distancias. Sixtus se elevaba más que nadie para hacer el 1-2 en el minuto 70. Era un aviso para un Xerez DFC que hasta ese momento estaba dominando sin problemas. Y en el 76', otro susto en otro lanzamiento de córner, con un remate de Álex que rozó el larguero.

A la contra, el cuadro de David Sánchez también dispuso de otra buena oportunidad. Un jugadón de Pepe Rincón no lo aprovechó Cheikh y el balón se paseó por toda el área pequeña (78'). Adil buscó la igualada de chilena (80'). El Ceuta B se crecía y a los xerecistas les tocaba ponerse el mono de trabajo y tenía que tirar de personalidad y de ese otro fútbol para evitar sorpresas mayores. Los azulinos acusaban el esfuerzo, pero ahí aparecían Oca o Rafa Parejo, que se marcaron un encuentro imperial. Y no menos brillante estuvo Llamas para realizar el paradón del partido y evitar el empate tras un duro remate de Sixtus desde la media luna del área (82').

Los caballas buscaron la igualada hasta el último instante. Una falta de Cheikh en la frontal la botó mal Jacobo, pero ya no había tiempo para más. El Xerez DFC se llevaba una gran victoria, magnífica de cara a sus opciones no ya de atar el play-off, de mirar hacia arriba. Los azulinos se quedan a un partido de las primeras plazas.