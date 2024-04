"El partido es importante y difícil, lo tenemos marcado en el calendario desde hace semanas"

El Xerez XDFC afronta este domingo (17:00) en el Martínez Pirri, a priori, la salida más complicada que le resta antes del final de liga ante el Ceuta B. Los azulinos se miden al quinto clasificado, que sólo tiene tres puntos menos que ellos (46) y es el mejor conjunto como local de todo el Grupo X, y si no puntúan verán como los caballas les empatan a puntos. David Sánchez, técnico xerecista lo sabe, asegura que el encuentro es el más complicado que le resta y destaca el potencial del filial a todos los niveles.

–¿Cómo se encuentra el equipo para afrontar un partido totalmente diferente al derbi?

–Bien. El encuentro es distinto porque nos vamos a encontrar con otro contexto, se juega en césped artificial y después de un viaje complicado en el mismo día, pero no hay excusas. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que se encuentra en una buena situación y en un buen momento y que en el mercado de invierno han firmado a un delantero que está marcando diferencias en la categoría, el partido es importante. Lo llevo hablando desde hace unas semanas con mi cuerpo técnico, quizás sea el encuentro que puede marcar cómo podemos llegar al último tramo de liga. Encaramos un nuevo reto, con muchas ganas, energía, convicción e ilusión. Vamos a ir a por el partido, como siempre hacemos, sin especular, pero sabiendo que va a ser complicado.

–El Ceuta B es el mejor equipo del grupo como local...

–Ya lo he comentado, están fuertes en casa, pero también están sacando muchos puntos fuera. Es un equipo como el nuestro, que está terminando bien la temporada y que nos va a exigir. Es un filial peculiar porque tiene gente joven y alguna más veterana, cuenta con una buena mezcla y se nota en los resultados. A los jugadores se lo hemos hecho saber, que el choque va a ser muy complicado, le hemos comentado que como no salgamos a nuestro nivel lo vamos a pasar mal. Y, aún así, lo vamos a pasar mal porque es un rival bueno, que ya lo demostró en la primera vuelta. Bajo mi punto de vista, es el único adversario que en la segunda parte fue superior a nosotros y que nos hizo sufrir, aunque era una época en la que nos adelantábamos, pero luego nos costaba mucho mantener el resultado. Hemos madurado, pero es un gran rival.

–¿Resulta complicado mentalizar a los jugadores para este partido después de la extramotivación para el derbi?

–He notado esta semana a la gente un poco desilusionada por no haber conseguido la victoria. Los jugadores y todos acabamos con la sensación de haber tenido más cerca el 2-1 que el 1-1 final. Pero, esto es fútbol y les he comentado que tienen que estar orgullosos y contentos. Al final, jugamos contra el líder, lo sometimos, cambiaron muchas cosas contra nosotros y en ese aspecto tienen que estar orgullosos. Quizás, después del 1-1 nos faltó otro arranque, después de empate como que el equipo se paró un poco. Este partido va a ser diferente, nos vamos a encontrar un campo distinto. Insisto en lo que he dicho antes, es un partido muy complicado y comenzamos un ciclo decisivo, que puede marcar mucho. Toca competir con ganas y con ilusión para traernos los tres puntos y, además, se van a desplazar aficionados pese a lo complicado del viaje y tienen que sentirse orgullosos de nosotros.

La clave "Tenemos que ser nosotros mismos y competir al mismo nivel que lo venimos haciendo para cuajar un buen partido"

–¿Dónde coloca la clave del encuentro?

–En ser nosotros mismos. En los campos de césped artificial nos cuesta un poco más por nuestra forma de jugar y de plantear los partidos, pero debemos ser nosotros. La motivación, las ganas, la ilusión... todo eso no se puede perder ya. La forma de competir debe ser la misma de siempre, que ahora lo estamos haciendo muy bien. Ahí está la clave, en hacer un buen partido, en estar fuertes, en mantener la portería a cero, en estar seguros con balón y, lo de siempre, marcar diferencias en las dos áreas. Ya he comentado que tienen un delantero que nos ha gustado mucho.

–¿El objetivo es el tercer puesto con permiso del Pozoblanco, que está muy fuerte?

–Sí, pero fuertes también estamos nosotros. El partido de este domingo es importante, complicado, lo tenemos señalado desde hace semanas y va a marcar mucho. A partir de ahí, si ganamos, miraremos los demás resultados. Cada vez quedan menos partidos y menos puntos. Nuestra mente está ahora en Ceuta, que es el peor rival al que nos podemos enfrentar hoy en día. Ellos, nosotros y el Pozoblanco somos los equipos que estamos un poquito más vivos, pero puede pasar cualquier cosa. Si no salimos mentalizados, vamos a sufrir seguro, nos medimos a un rival que tiene de todo, juventud, veteranía, velocidad, calidad. Va a ser muy difícil.

–¿El puesto de Hugo será para Oca?

–No tengo dudas. Oca está bien y va a jugar. Lleva ya un tiempo que está mejor, jugó media parte por la tarjeta y la medio lesión de Durán, pero el equipo está bien, con la portería a cero y ha tenido complicado entrar. La baja de Hugo le da la oportunidad de entrar. Estoy contento, necesitamos al mejor Oca porque seguro que nos va a dar mucho hasta final de temporada.