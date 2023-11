"El partido es una final por la necesidad de puntos que tenemos, pero el Xerez CD es favorito"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, destaca la importancia del derbi de este domingo (17:30) en Chapón ante el Xerez CD por el déficit de puntos que su equipo acumula respecto a los primeros clasificados, considera favorito al Deportivo porque "van primeros y llegan con la flechita para arriba", pero confía en sus jugadores, "lo bueno de una plantilla joven es que se cae y se levanta" y no firma el empate.

–¿Encara su equipo el derbi como un partido diferente o como uno más?

–Para nosotros, por la necesidad de puntos que tenemos en la clasificación, es una final, necesitamos lograr un más tres, sería muy importante. Llevamos así desde que empezamos por culpa nuestra, por no haber hecho bien el trabajo, ya que no hemos logrado más triunfos que nos hubiesen dado más tranquilidad.

–En esta oportunidad, el Xerez DFC actúa de visitante en el campo en el que juega...

–Puede ser un poco raro, jugamos en nuestro campo con un público diferente. Al final, como he dicho antes, para nosotros es un partido muy importante, necesitamos puntos tanto en casa como fuera para estar cerca de la zona de arriba, que es nuestro objetivo en base a nuestro proyecto.

–¿Se prepara un partido ante el líder de forma diferente?

–Se prepara igual, los hemos visto e intentaremos hacerles daño. Tienen algunas carencias y debemos aprovecharlas. Ellos llegan primeros, con unas sensaciones muy buenas y va a ser un encuentro complicado, pero nosotros hemos demostrado que competimos siempre. Vamos a hacer un buen partido y vamos a intentar ponérselo difícil para sumar los tres puntos, que los necesitamos para acercarnos a la zona alta. Nos daría mucha confianza y tranquilidad.

–El Xerez CD perdió en Bollullos su primer partido, ¿puede su equipo aprovechar las posibles dudas que se generan después de una derrota?

–Al final, es un partido. Ellos tienen unos números muy buenos, tienen muy buena plantilla y el cuerpo técnico ha hecho un buen trabajo con muchas jornadas con potería a cero, algo que no es fácil. La realidad es que llegan con todo positivo, aunque perdieran en Bollullos, en un campo muy difícil y ante un buen equipo. Lo tienen todo a favor para hacer un buen partido. Nosotros acabamos con muy buenas sensaciones ante un buen rival, nos hicieron esforzarnos mucho y la lástima fue el empate en un rebote, nos hizo mucho daño, nos quitó dos puntos que nos hubiesen dado más tranquilidad. Esto es fútbol y mi equipo tiene una cosa muy buena, que se cae y se levanta y en esa estamos. Nos enfrentamos al líder y nos motiva de forma extra.

–¿Hay favorito en este encuentro?

–Ellos por clasificación. Llegan con buenas sensaciones, van primeros y han sumado nueve jornadas sin perder y sin encajar, llegan con la flecha para arriba. Les hemos visto muchos partidos y están viviendo el lado bueno del fútbol, en el sentido de que han habido muchos partidos igualados que se han decantado a su favor por su olfato goleador. La moneda ha caído siempre a su favor, las veces que están llegando están metiendo y con pocas ocasiones se llevan los partidos.

–¿Un triunfo el domingo, que sería el primero fuera de casa, y ante el líder supondrían para su equipo algo más que tres puntos?

–Sí, pero es lo que siempre digo. Para nosotros este partido es una final por los resultados que no hemos logrado, igual que nos pasó antes de jugar en Lucena, que también era líder. Tenemos la necesidad de ir a por los partidos. Les hemos visto, conocemos sus puntos débiles y ganar nos vendría muy bien, pero no porque es el Xerez y aquí en Chapín, ante cualquier rival necesitamos puntuar. Sumar es importante, hasta el empate con el Córdoba B lo fue, aunque nos fuimos enfadados. Necesitamos sumar y sumar para que el equipo gane confianza, que es lo que le hace falta.

–¿Sería bueno el empate?

–No, vamos a por la victoria siempre, muchas veces pecamos de ir a por el partido de forma demasiado abierta. A veces, lo hemos intentado y no ha podido ser, el rival también juega. En este club hay que salir a ganar y, con nuestras armas, intentaremos preparar el partido lo mejor posible. Tenemos que cambiar cosas porque nos conocemos bien los dos, pero en mi cabeza, ya no como club, por mi forma de ver el fútbol, vamos a ir a por el partido.

–Hay muchos aficionados de su equipo que no van a acudir al encuentro, ¿le gustaría estar arropado?

–Respeto, apoyo a muerte y entiendo a los aficionados, me han explicado la situación esta semana. Sabemos que están ahí estén o no dentro del campo, no le podemos pedir nada, al revés. Si ellos han decidido eso, les respetamos.

–¿Cómo está Chapín?, ¿le hubiese gustado jugar este partido en el Pedro Garrido de haber estado mejor el césped?

–El ambiente que hemos vivido en el Pedro Garrido me ha encantado, disfruté mucho, la lástima es el empate del últimos encuentro. Nos dio mucha tristeza por la forma en la que llegó el gol, en propia puerta, en un rechace. Esto es fútbol y la juventud tiene sus cosas buenas y una de ellas es esa, que se cae y se levanta y sigue confiando, como ya expliqué antes. Tenemos una nueva oportunidad de un más tres y de dar una alegría a la afición, confiamos mucho en el trabajo, en lo que hacemos, y ojalá los resultados lleguen parejos.

–Se ha marchado Pedro Pata, la plantilla cada vez cuenta con menos efectivos...

–Con los que quedamos, como hacemos todas las semanas, iremos a por todas. No hay excusas, no hay nada, con los jugadores que tenemos intentaremos ganar.