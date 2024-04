"Perdimos una buena oportunidad de soñar hasta el final"

El Xerez DFC llegaba a Cartaya con la moral alta, con una excelente dinámica de nueve jornadas sin perder y la oportunidad de asaltar la tercera plaza de la tabla tras el empate del Pozoblanco ante el Sevilla C, pero no pudo ser. El cuadro azulino se ha quedado cuarto con 55 puntos a tres de los cordobeses y todavía tiene opciones de todo con tres partidos por disputar.

David Sánchez, técnico azulino, a pesar de la derrota, se mostró satisfecho con el encuentro realizado por sus jugadores, destacó sus ganas, su intensidad y el esfuerzo realizado para buscar el empate hasta el final, pero lamentó haber perdido una gran oportunidad de pelear por el liderato y resaltó también el trabajo defensivo del rival.

–La jornada parecía propicia y no pudo ser...

–El empate del Pozoblanco nos daba la posibilidad de colocarnos en la tercera plaza y soñar en los últimos partidos con la primera posición, pero no ha podido ser. Mi sensación es que el equipo ha hecho buen partido en el tema de intensidad, de ganas, de lucha, de ir a por ellos y de intentar buscar el empate hasta el último segundo. Ellos tuvieron una y sólo algunas llegadas porque estamos muy bien, pero no pudo ser, fue una pena. Tuvimos opciones de uy, de centros, pero no tuvimos la virtud o la suerte de de meterla. Al final, acabamos hasta con Oca de delantero y tuvo dos ocasiones. Insisto, la sensación que nos queda al cuerpo de técnico es de haber luchado hasta el final y lo que más me ha gustado es que he visto a algunos jugadores a los que les cuesta en estos campos muy intensos y con ganas de hacer buen encuentro.

–¿Cómo ha visto el encuentro?

–Nosotros estamos en una buena dinámica, pero hay que destacar también que el Cartaya ha defendido muy bien en el área y a balón parado, han estado duros, tuvimos varios uno contra uno y nos costó irnos. Estamos jodidos porque era una buena oportunidad para soñar hasta el final, pero nos vamos con la cabeza alta porque se lo dejaron todo, corrieron y trabajaron mucho. A los jugadores no se les puede recriminar nada, al revés. Decirles que este es el camino y dar las gracias a la afición por el apoyo. Es una lástima que no hayamos podido darle la victoria.

–El equipo llegaba con bajas, ¿qué le ha faltado?

–Llegamos a tres cuartos bien, pero nos faltó definición, frescura, ideas, acertar en el uno contra uno, esa calidad... Los tres jugadores que no estaban son muy importantes para nosotros porque lo demuestran sus minutos y sus números, pero, insisto, el equipo ha hecho muchas cosas bien. Competimos y en este tipo de campos nos costaba mucho. El equipo estuvo fuerte, sobrio. Me ha gustado mi equipo defensivamente y tuvimos ocasiones para habernos adelantado antes y luego oportunidades para empatar.

–¿Cómo afronta el equipo ahora la cita ante el Conil tras tener más lejos la primera plaza?

–Nosotros vamos partido a partido. A partir del lunes ya pensaremos en el Conil. Hemos cogido este camino y los jugadores lo tienen claro. Me quedo tranquilo porque ellos saben que han hecho un buen trabajo. De haber ganado este partido, nos hubiésemos puesto terceros y podíamos soñar más, pero no pudo ser y queda seguir nuestro camino y pensar en el siguiente encuentro, que tampoco va a ser fácil. La gente de abajo también está apretando porque se juegan mucho. Fue una pena el gol de ellos, que llegó en un error.