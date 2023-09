"El punto es agridulce, nuestra primera parte fue muy buena"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, terminó el partido del estreno en Chapín frente al Salerm Puente Genil con sensaciones "agridulces, nuestra primera mitad fue muy buena y merecimos irnos al descanso con ventaja". De todos modos, destacó el buen nivel del Puente Genil y lamentó las ocasiones falladas.

–¿Qué sensaciones le deja el empate en el estreno?

–En la primera parte estuvimos bastante bien, con ocasiones y bien situados. Pepe hizo una primera parte fenomenal, con cuatro jugadas con Marcelo y Edu. Encontramos el camino, pero no marcamos ante un buen rival, que aguantó bien físicamente hasta el final, se notan los seis partidos que han disputado ya. Me voy contento con la segunda parte también porque fuimos a por el partido, en ningún momento quisimos reservar nada. Transmito que quiero un equipo valiente y ellos tuvieron sus ocasiones y también nosotros.

–Al final, el partido fue mucho de transiciones, loco, de ida y vuelta, y en ese aspecto tenemos que mejorar un poco. Las ganas de ganar y de agradecer a la afición el ambiente nos pudieron un poco. Ahora mismo, el vestuario tiene la sensación de que ha perdido dos puntos. En la segunda parte hubo momentos en los que ellos dominaron, como he comentado, tienen un buen equipo, con buenos jugadores. Me marcho contento porque se lo han dejado todo y cuando no se logran los tres puntos de ese modo hay que tener en cuenta que esto es fútbol, definición, el larguero de Moreno, el cabezazo de Hugo que creo que el portero la para y luego va al palo... Tuvimos situaciones para llevarnos el partido, pero en la segunda parte estuvo más igualado y nos lo pusieron complicado por momentos. El equipo físicamente también cayó un poquito y ahí se notó el puntillo ese de los partidos que han disputado ya.

"Me marcho contento porque los jugadores trabajaron al máximo y están tristes por no brindar un triunfo a la afición con este ambiente"

–¿Se fue desinflando su equipo?

–Eso pasa en el fútbol, es imposible que un equipo aguante 60 o 75 minutos al mismo ritmo, eso no lo hace nadie. Jugamos una primera parte muy buena, muy intensa, con muchas ocasiones y nos faltó el gol, el último pase o sensaciones. Luego, el equipo, con el esfuerzo que hizo, es normal que lo acuse con un resultado tan parejo. Es lógico que ellos también tuvieran la pelota y apretaran. Nosotros hicimos las cosas bien y las situaciones de ellos llegaron por cansancio nuestro o por su gente alta. De todos modos, insisto, agradecido porque están muertos, trabajaron al máximo y están tristes porque no hemos podido brindar un triunfo a la afición con este ambiente. Es un privilegio vivir algo así. Un puntito y a seguir.

–¿Qué sabor tiene el punto?

–Agridulce, merecimos irnos al descanso con ventaja después de la primera parte que hicimos.

–¿Qué le falta a la plantilla con tres fichas libres?

–Ya lo he comentado, ofensivamente nos falta algo tanto en los extremos como arriba. El club ha hecho un esfuerzo y lo sigue haciendo para mejorar y si llega algo, encantado y si no lo hace, pues a pelear con lo que hay, que estoy contento con el vestuario.