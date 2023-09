Justo empate en el estreno en Chapín (0-0)

No pudo ser. El estreno del Xerez DFC en su regreso a Tercera RFEF acabó con un empate a cero frente a un buen Salerm Puente Genil, serio atrás, disciplinado, que supo nadar y guardar la ropa y que apretó en la recta final. Los azulinos fueron de más a menos. Realizaron un primer tiempo bastante completo, con Pepe Rincón brillando, pero en la segunda ya les faltó serenidad, acierto y frescura en la toma de decisiones ofensivas. Buenas sensaciones y mucho margen de mejora.

David Sánchez, con lo que tenía disponible, casi no sorprendió con su once, aunque sí lo hizo apostando por Pepe Rincón de inicio escorado en ataque a la banda derecha. La portería fue finalmente para Matías Ramos, la defensa fue la esperada, con Marcelo, Hugo, Ángel Rueda y Beny en la defensa de derecha a izquierda. Parejo ocupó la posición de pivote, arropado por Edu Oriol y Carri, con Antonio Moreno por la izquierda, Rincón por la derecha y Cheikh, arriba.

Pepe Rincón, un puñal y Moreno, al larguero

El Salerm apretó de inicio y antes de que se cumpliera el primer minuto de juego ya había forzado un saque de esquina, pero la escuadra azulina no tardó en replicar. En la siguiente acción, Antonio Moreno mandó al larguero un remate de cabeza tras un buen centro de Pepe Rincón. El rechace no lo pudo enganchar Cheikh. Primer susto importante.

Los azulinos intentaban sacudirse los nervios frente a un rival ordenado y contundente, que no se cortaba a la hora de ir duro al balón, tanto que Keita vio la primera amarilla del partido a los cuatro minutos. Antonio Moreno volvió a tener otra excelente oportunidad en el 9', pero en su lanzamiento con la derecha no encontró la recompensa buscada. César detuvo bien su disparo.

El calor no impedía que la intensidad fuese alta, Guichard y Alan pusieron a prueba a Matías Ramos con los pontanos buscando las contras. En el 21', sin embargo, otra vez los xerecistas acariciaron el gol. Un pase marca de la casa de Carri a la espalda de la defensa no lo concretó un Pepe Rincón que estaba en todos lados y le ganaba la partida una y otra vez a Juanjo Carmona.

Intensidad máxima

Los de Puentenueva parecía que no estaban, pero su juego es así, paciencia, competir sin perder nunca el control del todo y zarpazo en el momento menos esperado. En el 27', Matías Ramos respondió bien a un tiro del ariete Juanfran y a la media hora, Guichard perdonó la más clara para los rojinegros en una buena acción individual. Y en el 38', gol anulado a Juanfran por fuera de juego muy justo.

El encuentro entró en los últimos cinco minutos del primer acto con llegadas a las dos áreas y dos equipos que, cada uno a su manera, buscaban romper las tablas para marcharse con ventaja al descanso. Edu Oriol no se lo pensó desde la frontal, pero su tiro se le marchó alto y el primer acto se cerró con un saque de esquina a favor del Salerm del que no sacó partida.

Continuidad en el Xerez DFC

El segundo tiempo comenzó con los mismos azulinos en liza y un cambio en el Salerm. Keita, con amarilla, se quedó en la caseta, y entró Jona para aportar más control a la medular. Pero la primera opción clara fue para los de Sánchez. El exguardameta azulino César se lució cuando la grada ya cantaba el gol de Hugo, que peinó el balón tras un disparo de Carri (46').

Las intenciones de unos y otros eran buenas, pero las ocasiones de peligro eran menos y menos claras y los azulinos ya no jugaban tan sueltos y fluidos. Pepe Rincón se hartó de balón (52') y luego Cheikh, sin acierto, remató mal de cabeza. Ante esa situación, el técnico xerecista realizó un doble cambio buscando mordiente. Ilias y Pedro Pata entraron por Antonio Moreno y un Carri bastante cansado.

A falta 13 minutos, David Sánchez se jugó el todo por el todo. Sacó todo lo que tenía en el banquillo para refrescar el ataque. Friaza ocupó la plaza de un Cheikh voluntarioso, pero poco acertado y Beto la de un Pepe Rincón que fue de lo mejor del partido.

Arreón del Salerm

Y en el 68', Matías Ramos tiró de colocación para despejar un disparo duro de Tomi Montenegro. Y fue el prime aviso de un rival que apretó el acelerador en la recta final con un encuentro que se podía decantar de cualquier lado. Tomi pudo romper las tablas en el 80' y luego Alan en el 84'.

El colegiado, además, para desesperación de la grada descontó seis minutos. Los seguidores apretaban e intentaban dar el último aliento a los suyos, a los que les podía el corazón más que la cabeza y no eran capaces de llegar arriba con peligro ni hacer más rápidas las transiciones contra un rival que no se descomponía, que se encontraba cómodo en esa situación. Aún así, en el 92', arañaron un saque de esquina que les dio aire. El crono volaba y los azulinos intentaban quemar sus últimos cartuchos, pero les fue imposible. No pudieron con el buen entramado pontano, que fue de más a menos, a diferencia de lo que le sucedió al combinado xerecista.