El Xerez DFC se adjudicó este sábado el triangular que disputó en El Picacho frente al Rayo Sanluqueño, equipo al que se impuso por 1-2, y al Estepona, rival con el que empató a cero y superó en la tanda de penaltis, y David Sánchez, técnico azulino, no ha ocultado su satisfacción con la imagen ofrecida por el equipo. Destaca que "vamos creciendo, este es el camino, quiero un equipo que compita".

El preparador sevillano analizó los dos encuentros y sobre el disputado ante el Rayo, dijo que "he visto al equipo muy bien, vamos creciendo y mejor de piernas, lo típico en pretemporada. Con el partido ante Unionistas también acabé muy contento, el resultado fue adverso, pero terminé satisfecho con la imagen ante un gran rival. En Sanlúcar, contento, la lástima fue el gol que recibimos casi en la única ocasión que generaron. Luego, lo que más me ha gustado es que fuimos capaces de darle la vuelta al resultado, en fútbol no es fácil ganar un partido en ninguna categoría. Estuvimos bien".

Y, bajo su punto de vista, luego, "frente a un buen rival de Segunda RFEF como es el Estepona competimos muy bien. Jugó los dos partidos seguidos y tenía ritmito. Contento, este es el camino, es lo que quiero, un equipo que compita, que juegue cuando tiene que jugar y que se ponga el mono de trabajo cuando se lo tenga que poner".

Cambios en el cuerpo técnico

El equipo lleva entrenando "apenas dos semanas y los futbolistas ya van asimilando los conceptos, aunque aún nos resta un mes para que empiece la liga. Estoy contento con los chicos, trabajan bien en el día a día, siempre quieren más, estamos formando un buen vestuario y también estamos formando un buen cuerpo técnico, que no nos conocíamos. David, el preparador físico, recibió una oferta y decidió aceptarla y el fisio se ha marchado por problemas familiares, así que hemos tenido que buscar a otras personas. Han llegado dos nuevos integrantes y llevan poco tiempo, pero estamos contentos, tienen ganas e ilusión y es lo que me gusta, rodearme de gente con ganas, ilusión y que quieran trabajar. Con Edu, Abraham, Jose, Fran, que ha venido conmigo, Julián y no quiero olvidarme de nadie estoy supercontento y agradecido, me ayudan en todo y están disponibles siempre. No puedo poner excusas, todos se están dejando la vida por mí y estoy satisfecho por habernos unido".

Por último, también ha valorado de forma positiva la llegada del joven guardameta argentino Ramos Mingo: "Habla mucho, como todos los argentinos, manda, tiene personalidad y llega para competir con Llamas, queremos competencia en la portería y creo que ha sido un acierto el fichaje. Los dos tienen que trabajar, ayudar al equipo y al que le toque jugar, a hacerlo lo mejor posible. El año va a ser largo y todos van a ser válidos, esa es mi intención, que todos seamos partícipes del proyecto. Estoy contento con su incorporación y esperamos la llegada de más jugadores para otras posiciones".