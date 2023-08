Ramos Mingo, nuevo portero para el Xerez DFC

El portero Matías Ezequiel Ramos Mingo celebra su cumpleaños fichando por el Xerez DFC. El guardameta, nacido el 4 de agosto de 2020 en Córdoba (Argentina) es ya nuevo jugador del cuadro azulino y llega cedido por el San Fernando, tras militar también la pasada temporada en calidad de cedido en el Atlético Sanluqueño.

El cancerbero, que mide 1,95 y también posee pasaporte italiano, llegó a España hace tres temporadas tras formarse en la cantera de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de su país natal, y perteneció al conjunto isleño las dos primeras, en las que logró el ascenso a Primera RFEF. En la entidad verdiblanca disputó cinco partidos, ya que el titular durante todo el curso fue Olmedo, y también consiguió dar el salto a la categoría de bronce.

Matías Ramos destaca por su dominio del juego aéreo debido a su altura, bajo los tiene muchos reflejos, es rápido y tiene buen juego con los pies. En la entidad xerecista luchará por un puesto junto a Llamas, este mismo viernes ya ha participado en el entrenamiento de la primera plantilla y podría tener minutos en el triangular de mañana en El Picacho ante Estepona.

El Xerez DFC le da ha dado la bienvenida, deseándole la mayor de las suertes y los mayores éxitos en su estancia en la entidad. El argentino se une así a los nuevos fichajes del Xerez DFC, Edu Oriol, Juanlu Llamas, Beni, Ángel Rueda, Beto, Jovanovic, Joselu Friaza, Mihajlo Mikan, Antonio Moreno y Charid. La plantilla aún no está completa y Edu Espada está acelerando las gestiones para incorporar a varios futbolistas más.