"Hemos regalado tres puntos, no podemos cometer esos errores"

"Será un partido jodido como no vayamos preparados", aseguró David Sánchez, técnico del Xerez DFC, en su rueda de prensa del viernes previa al partido contra el Coria. Acertó de pleno. Su equipo se despistó, regaló dos tantos, encajó un golazo y cuando quiso reaccionar ya era tarde. El preparador azulino lamentó la derrota y, especialmente, "los errores que hemos cometido, regalamos los puntos", al tiempo que destacó el buen inicio de partido: "De haber marcado antes, todo hubiese cambiado, tenemos equipo para ganar al Coria".

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Salimos bastante bien, fuimos superiores, tuvimos el balón, generamos ocasiones, tuvimos llegadas y las sensaciones eran buenas, pero en un error se adelantaron y eso que lo habíamos avisado durante la semana, que serían un equipo jodido si marcaban. Después del gol, tuvimos unos minutos en los que estuvimos un poco fuera por el impacto, nos metimos otra vez en el partido y en la última jugada de la primera parte nos hacen el 2-0 de penalti, que no sé si ha sido o no, creo que pitan mano de Cheikh.

–(...)

–Con ese resultado al descanso cambiaba todo lo que teníamos hablado, hicimos cambios, salimos bien, metimos gente arriba y, por corazón, estuvimos ahí, con ocasiones para haber metido el 2-1, luego en un balón dividido en el medio no fuimos ganadores y el chico golpeó de lejos y la puso en la escuadra. A partir de ahí, más corazón y empuje que otra cosa, con el debut de Mati, que ha dado dos buenos centros y marcamos dos goles, aunque uno de ellos el árbitro pitó fuera de juego. Hemos regalado tres puntos, nosotros no podemos cometer estos errores. Habíamos hablado que era un partido para no cometer errores y los cometimos. Hay que asumirlo y tener esa responsabilidad. La lectura del partido fue perfecta, sabíamos que teníamos que empezar bien y lo hicimos, pero luego cometimos errores, se adelantaron y el Coria es un buen equipo. Tuvieron corazón y empuje. Insisto, no nos podemos permitir estos errores. Estamos jodidos... Qué voy a decir.

–¿Cómo analiza el primer gol del Coria tras una mala salida del balón del portero en un campo en el que es complicado?

–Bueno, fue un balón de Hugo para Matías, que tuvo tiempo de haber elegido otra opción mejor, el jugador del Coria insistió, apretó hasta el final, dribló a Matías, rozó el balón en otro y le cayó a uno de ellos y finalizó. Es un error, pero nosotros queremos jugar, queremos ser dominadores y hay que tomar mejores decisiones, pero eso no es un fallo de Matías, de uno o de otro, es un error grupal y, como ya he comentado, no nos los podemos permitir.

–¿Acusó el equipo demasiado el gol local?

–Hasta ese momento estábamos bien, no habíamos tenido desconexiones. Luego, es cierto que nos llevamos un varapalo y tuvimos siete u ocho minutillos en los que estuvimos un poco desaparecidos. Nos metieron el 2-0 antes del descanso y eso duele a nuestro equipo y a cualquiera. Tenemos que mantener esta línea y es volver a lo mismo, no podemos fallar porque le vamos vida al contrario y nosotros para marcar necesitamos situaciones que sean muy buenas y hacer las cosas muy bien. Pudimos hacer el 2-1 y ellos, con un zapatazo desde lejos la colocaron en la escuadra. Toca seguir trabajando, mejorar y responsabilizarnos de los fallos, ya sólo pensamos en el Ayamonte.

–Faltan refuerzos, pero ¿se podía haber ganado el partido con lo que hay de no haber fallado tanto?

–La lectura es esa, los errores han provocado la victoria de ellos. De fichajes y esas cosas ya no voy a hablar, estoy un poco cansado. Teníamos equipo para haber ganado al Coria y lo demostramos hasta su gol, luego todo se ha vuelto un poco loco. Se dio todo como no queríamos.

–¿Qué se le puede decir a la afición que ha acompañado al equipo y se vuelve con otra decepción?

–Es lógico que regresen jodidos porque jugábamos con un equipo que estaba abajo, aunque el partido se inclinó de su lado cuando estaba más para nosotros. Tuvimos ocasiones y de habernos adelantado, todo hubiese cambiado. La lectura ha sido positiva porque preparamos todo durante la semana para encontrarnos este tipo de partido y sucedió lo que no podía pasar, cometer errores porque los podían aprovechar. No podemos pedirle nada, al revés. Vinieron hasta aquí un domingo a las doce con el color que hace, se gastan su dinero y nos volvemos jodidos por todo.